Real Madrid : Antonio Rüdiger se méfie de Leipzig

Le défenseur du Real Madrid, Antonio Rüdiger, s’est exprimé sur le match du club madrilène contre le RB Leipzig, prévu mardi.

Le Real Madrid affronte mardi soir le RB Leipzig en 8es de finale aller de la Ligue des Champions. Favori sur le papier, le Real Madrid qui a déjà croisé le club allemand en C1 la saison dernière sait que le match n’est pas gagné d’avance. Une méfiance confirmée par Antonio Rüdiger dans ses propos ce lundi.

Antonio Rüdiger prévient le Real Madrid contre Leipzig

La saison dernière, le Real Madrid et Leipzig se retrouvaient dans la même poule en Ligue des Champions. Battu à l’aller (2-0), le club allemand a pris sa revanche au retour en s’imposant 3-2 face aux Madrilènes. A 24 heures des retrouvailles au stade des 8es de finale cette fois-ci, Antonio Rüdiger n’a pas oublié les résultats de la saison dernière et se méfie du RB Leipzig.

« Si vous regardez l'histoire des deux clubs et comparez leur taille, vous pouvez dire que nous sommes favoris, mais cela ne veut pas dire que ce sera un match facile. La saison dernière, nous avons perdu 2-3 chez eux et c'était très, très difficile. Les conditions étaient un peu différentes, c'était un match de groupe, nous étions déjà premiers, mais ce match a montré que nous ne devons pas sous-estimer Leipzig », a lancé l’international allemand dans un entretien accordé à Kicker.

L’appel du pied de Rüdiger à Toni Kroos pour l’Euro 2024

Indisponible pour les deux prochaines semaines en raison d’une blessure aux ischios, Antonio Rüdiger ne sera pas sur le terrain mardi soir. Mais un autre allemand, en l’occurrence, Toni Kroos, lui sera bien de la partie face à Leipzig. Une image que l’ancien défenseur de Chelsea et de la Roma espère voir lors de l’Euro 2024 avec l’Allemagne.

« Le tournoi se joue à la maison, nous voulons avoir les meilleurs joueurs là-bas, et en ce moment, je vois Toni (Kroos) comme l'un des meilleurs joueurs allemands, parce qu'il est aussi l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid en ce moment (…) Nous parlons d'un joueur qui est au Real Madrid depuis 10 ans et qui continue de susciter un grand respect. Pour moi, c'est un exploit incroyable (…) Il prendra une décision pour lui-même. Les derniers tournois et les deux derniers matches internationaux n'ont pas été bons. Je suis sûr que nous serons prêts et que nous donnerons tout ce que nous avons », a souhaité Rüdiger.