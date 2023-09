Real Madrid : La grosse annonce de Vinicius Jr sur sa blessure

Blessé depuis la troisième journée de LaLiga face au Celta Vigo (victoire 0-1), Vinicius Jr n’a plus jamais retrouvé les terrains avec le Real Madrid.

Dimanche, le Real Madrid a goûté à sa première défaite de la saison en championnat lors du déplacement à l’Atlético Madrid. En effet, les vice-champions d’Espagne se sont inclinés 3-1 devant les Colchoneros.

Vinicius surprend par une grosse annonce

Alors qu’il était retenu dans le groupe de Carlo Ancelotti dans le cadre du derby de la sixième journée contre l’Atlético Madrid, l’ailier brésilien a fini par ne plus jouer. « Vinicius s’est entraîné avec l’équipe hier. Il montre une bonne condition physique. Aujourd’hui, il s’est très bien entraîné et sera dans l’équipe. Demain, nous déciderons quel rôle il peut jouer. Carvajal ne sera pas là et les autres, sauf Arda Guler, vont bien. Mendy et Ceballos ont complètement récupéré », avait ainsi déclaré Carlo Ancelotti samedi en conférence de presse au sujet de Vinicius.

Mais à quelques heures du coup d’envoi, le Brésilien a été annoncé forfait par le Real Madrid, qui souligne que Vini souffre d’une gastro-entérite et ne pouvait donc pas jouer contre l’Atlético. Si l’on pense que le joueur va encore s’absenter pour un long moment, il lève le suspense et annonce son retour.

Dans un message sur son compte officiel X (anciennement Twitter), Vinicius Jr dit dit qu’il est prêt pour rejouer. « I m READYYYYYYY!!!! (Je suis prêt, ndlr) », a écrit l’attaquant brésilien du Real Madrid.

En effet, le Real Madrid peut compter sur Vinicius Jr pour la réception de Las Palmas (mercredi) dans le cadre de la septième journée et le déplacement à Gérone pour le compte de la huitième journée du championnat d’Espagne, le weekend. Aussi les Madrilènes compteront sur leur homme fort sur l’aile gauche contre Naples lors de la deuxième journée de Ligue des champions de l’UEFA.

L’aile gauche du Real Madrid étant faible depuis son absence, les Madrilènes peuvent se réjouir du retour de leur joueur.