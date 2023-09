Coup dur, le Real perd encore Vinicius Jr avant de derby

Le Real Madrid doit faire sans son joyau rutilant, Vinicius Junior pour le derby de Madrid face à l’atletico Madrid ce dimanche.

L’ascenseur émotionnel est au paroxysme chez les supporters du Real Madrid. Alors que Carlo Ancelotti a annoncé samedi en conférence de presse, la présence de Vinicius Junior dans le groupe du Real Madrid, dans le cadre de la rencontre contre l'Atletico Madrid, le brésilien ne sera finalement pas de la partie.

De l a joie à l a déception

Blessé depuis un mois déjà, Vinicius Junior était bel et bien présent dans le groupe dévoilé par le Real Madrid ce week-end qui va affronter l’atletico Madrid ce soir dans le cadre de la 6éme journée de Liga. « Vinicius s’est entraîné avec l’équipe hier. Il montre une bonne condition physique. Aujourd’hui, il s’est très bien entraîné et sera dans l’équipe. Demain, nous déciderons quel rôle il peut jouer. Carvajal ne sera pas là et les autres, sauf Arda Guler, vont bien. Mendy et Ceballos ont complètement récupéré « déclarait ainsi Carlo Ancelotti ce samedi en conférence de presse au sujet de Vinicius.

Et voilà qu’à quelques heures de cette rencontre importante pour les Merengues, l’ailier de 23 ans est désormais annoncé absent.

Vinicius souffre d’une gastro-entérite

Selon les informations révélées par le Real Madrid à quelques heures de cette rencontre importante contre l'Atletico Madrid, Vinicius Junior ne sera pas de la partie contre le rival de toujours, l'Atletico Madrid. L’international brésilien souffre en effet d’une gastro-entérite comme l’a révélé le club dans un communiqué. C’est donc un nouveau coup dur pour Carlo Ancelotti qui devrait faire sans principal atout offensif pour cette rencontre. En revanche, Jude Bellingham, le meilleur buteur (5 buts) du Real Madrid depuis le début de la saison sera bel et bien de la partie. L’international anglais devrait apporter toute son énergie et sa puissance athlétique à la formation madrilène dans ce match.