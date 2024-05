Real Madrid, la colère d'Ancelotti sur Arda Guler

L’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s’est emporté samedi après une question sur Arda Guler.

Le Real Madrid affrontait cet après-midi Cadiz à l’occasion de la 35e journée de Liga. Face au club andalou, les Merengues n’ont pas manqué de se mettre en confiance avec une victoire 3-0 en vue de la demi-finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern Munich mercredi prochain. Mais, l’entraineur madrilène, Carlo Ancelotti, n’a pas quitté le stade Santiago Bernabeu très souriant après une question sur Arda Guler qui lui a fait perdre son calme.

Carlo Ancelotti heureux pour Thibaut Courtois

Quatre jours après la demi-finale aller de C1 contre le Bayern Munich (2-2), le Real Madrid était de retour aux affaires domestiques ce samedi. La plus grande nouvelle de cette rencontre contre Cadix était d’ailleurs le grand retour de Thibaut Courtois qui retrouvait le rectangle vert pour la première fois cette saison.

Getty Images

Titulaire dans les cages madrilènes, le Belge n’a pas eu assez de boulot mais a su répondre présent lors de ses rares duels. Un retour qui ravit particulièrement Carlo Ancelotti. « Il est de retour, il a besoin de minutes et dans ces matchs je le mettrai, comme Militao, à qui il manque encore quelque chose, mais il progresse et est meilleur qu'il y a une semaine. Petit à petit », a déclaré le technicien italien dans des propos relayés par Real France.

La réponse cinglante d’Ancelotti sur Arda Guler

Si le retour de Thibaut Courtois a fait plaisir à Carlo Ancelotti, le Transalpin a peu apprécié une question sur Arda Guler. Titulaire pour la deuxième fois en Liga, le jeune turc a montré de belles choses en première mi-temps avant de baisser en régime lors de la seconde période. Ce qui a contraint l’ancien coach de l’AC Milan à le remplacer après l’heure de jeu. Et lorsqu’il a été interrogé sur ce choix, Carlo Ancelotti a fait savoir qu’il n’était pas engagé pour faire des cadeaux aux jeunes.

Getty Images

« Arda a eu le rôle qu'il devait avoir, car il est très jeune. Il commence à montrer ses qualités... et aujourd'hui je l'ai sorti parce que je voulais des jambes fraîches et gagner le match, ce que le Real Madrid m'a demandé de faire quand j'ai signé mon contrat, de gagner les matchs, pas de donner des minutes aux jeunes. Je vois qu'il est sur la bonne voie et c'est positif. La transition se poursuit, car les jeunes progressent et les vétérans sont toujours à un niveau fantastique », a pesté l’Italien. Une colère qui a dû disparaitre après l’officialisation du sacre suite à la défaite du Barça quelques heures plus tard.