Real Madrid - Raphaël Varane : "Chelsea est une équipe très complète"

Le défenseur central du Real Madrid s'attend à un match compliqué mardi face à Chelsea, une équipe qu'il juge redoutable dans le secteur offensif.

Tenu en échec par le Betis Séville (0-0), le Real Madrid pourrait regretter longtemps les points perdus en chemin en Liga. Mais la Maison Blanche n'a pas le temps de trop y penser. Et pour cause, mardi soir, le Real Madrid affronte Chelsea en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Un rendez-vous décisif dans la saison des Madrilènes.

À la veille de cet affrontement, Raphaël Varane et Zinédine Zidane se sont présentés en conférence de presse. Le défenseur français s'attend à un match compliqué face aux hommes de Thomas Tuchel, craignant notamment les qualités offensives des Blues. Il s'est aussi confié sur son avenir personnel, mis entre parenthèses actuellement.

"La meilleure chose à faire est de défendre tous ensemble"

"Nous savons que nous sommes en demi-finale. À ce niveau, il y a beaucoup d'exigence physique, tactique et technique. Les détails sont très importants. Nous devons faire un match complet. On doit donner tout ce que nous avons", explique l'ancien joueur du RC Lens, qui devra redoubler de concentration face à Chelsea.





"Chelsea est une équipe très complète. Ils ont des joueurs de qualités différentes. L'important est que nous nous adaptions bien à ceux que nous allons affronter. Ils ont la possibilité de jouer avec le bloc plus haut ou plus bas. Et ils peuvent être dangereux à tout moment. La meilleure chose à faire est de défendre tous ensemble", analyse-t-il.

"Le message aux fans est que je suis engagé à 100% dans l'équipe"

Autre facteur clé : la fatigue. Mais malgré le rythme soutenu qu'impose le calendrier, le Real Madrid a les qualités pour être à la hauteur selon lui. "C'est une saison très difficile, très exigeante physiquement. Mais nous avons cette force défensive parce que nous travaillons tous dur. Offensivement, nous avons de la qualité et nous pouvons toujours créer le danger. Nous devons chercher des solutions pour marquer davantage de buts. Nous avons confiance en nos joueurs, nous pouvons faire des dégâts dans n'importe quel match. C'est une chose qui concerne tout le monde. Surtout, dans les 30 derniers mètres, nous pouvons être plus verticaux. Nous pouvons faire plus", promet le Français.

Potentiel candidat au départ cet été, Raphaël Varane veut d'abord bien finir la saison en cours avant de penser à la prochaine. "Mon avenir est clair. Je suis concentré sur la fin de la saison. Nous sommes dans un moment très intense, nous devons rester concentrés sur les matchs qui nous attendent (...) C’est normal que je sois concentré sur la fin de la saison. Le message aux fans est que je suis engagé à 100% dans l'équipe. Nous avons des défis à relever et nous sommes impatients de les relever. Je suis concentré sur le fait de tout donner sur le terrain", déclare le défenseur. À noter que l'avenir de Sergio Ramos, autre pilier de la défense du Real, est lui aussi source d'interrogations.