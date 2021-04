Real Madrid, Zidane : "Le Real sera en Ligue des champions la saison prochaine"

L'entraîneur du Real Madrid a botté en touche concernant son avenir et n'a pas peur des menaces de l'UEFA à l'encontre de son club.

Une semaine après la bombe Super League, la compétition tuée dans l'oeuf est encore sur toutes les lèvres, notamment pour ce qui est des clubs qui ne se sont pas encore officiellement retirés : le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus. Des menaces de sanctions pèsent sur ces clubs avec notamment une possible éviction de la prochaine C1. Mais le Real Madrid a d'autres chats à fouetter puisque les Merengue vont disputer leur demi-finale aller de C1 face à Chelsea ce mardi et espèrent décrocher une 14ème Ligue des champions en fin de saison.

Présent en conférence de presse d'avant-match ce mardi, Zinedine Zidane ne pense pas que le Real Madrid sera privé de C1 par l'UEFA la saison prochaine : "Il est absurde de penser que nous ne serons pas en Ligue des Champions l'année prochaine. Tout est dit. On parle beaucoup, de si on sera en Champions ou pas... Ce qui compte c'est le match de demain. On ne peut pas le contrôler, on va en parler beaucoup. Mon avis est que l'on veut voir le Real Madrid dans la prochaine Ligue des Champions."

L'entraîneur du Real Madrid sait que la tâche ne sera pas aisée contre Chelsea : "C'est une demi-finale, ce sera compliqué. Mais je ne crois pas que Chelsea va fermer le match. C'est une équipe compliquée, qui attaque et défend bien. Nous allons devoir montrer notre meilleure version pour faire mal à Chelsea. C'est le match le plus difficile car c'est le suivant. La Ligue des champions est particulière, mais nous avons eu d'autres matchs très importants. Nous sommes préparés, on veut faire un grand match. La compétition, c'est ce qui est le plus important pour nous."

"Il faudra faire deux bons matches pour passer"

Entre la Liga et la Ligue des champions, Zinedine Zidane ne compte pas faire de choix et veut jouer les deux à fond : "On ne va pas choisir. Nous sommes en vie dans les deux compétitions. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés cette année, mais on a toujours été capables de se relever. On veut tout donner sur le terrain, sans penser que gagner ne sera pas possible. Chelsea a l'expérience dans toutes les compétitions. On va devoir faire deux bons matchs pour passer".

Le technicien du Real Madrid a fait un point sur son effectif : "Toni Kroos va bien et il sera avec nous. Pas Mendy. Il lui manque encore quelque chose. Hazard ne doute pas, c'est comme ça que je le vois. Il a très bien joué l'autre jour et le plus important est qu'il ne ressente plus rien par rapport à ses problèmes. Il va beaucoup nous apporter (...) Militao est un joueur de plus et il va bien dernièrement. Nous sommes contents de lui. Il a su se montrer patient et il a beaucoup travaillé. Chaque joueur apporte ce qu'il a".

Alors que les rumeurs annoncent un possible départ du Français en fin de saison, ce dernier a une nouvelle fois botté en touche : "Mon avenir ? Ce qui me motive c'est demain. Que je me vois plus au club ou dehors, ce qui doit arriver arrivera. Nous, on ne pense qu'à bien jouer demain, le reste ne nous importe pas et c'est pour vous. Un message de soutien à Florentino ? Je ne vais pas le dire à toi. Le président sait ce que j'en pense."