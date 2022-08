Real Madrid - Florentino Pérez : "Le renouveau du Barça est bon pour le football mondial"

Le président madrilène s'est félicité de l'ampleur des dépenses estivales de son ennemi juré.

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, estime que le renouveau du FC Barcelone est "bon pour le football mondial". Les Catalans ont renouvelé leur équipe avec les signatures de Robert Lewandowski, Raphinha et Jules Koundé lors du mercato estival, tout en signant gratuitement Franck Kessié et Andreas Christensen, et Florentino Pérez espère voir les rivaux du Clasico de Madrid être à nouveau compétitifs.

Pérez fait l'éloge du FC Barcelone

La Liga débute vendredi, avec le premier match du Barça contre le Rayo Vallecano le 13 août, et l'équipe de Xavi est confrontée à une course contre la montre pour enregistrer ses nouvelles recrues. Le Barça se trouve dans une situation financière difficile bien qu'il ait dépensé beaucoup cet été, avec Jules Koundé, recruté pour 60 millions d'euros, étant le dernier d'une série de nouvelles arrivées au Camp Nou.

Ils ont activé quatre leviers économiques qui leur ont permis de lever près de 600 millions d'euros, et si Pérez n'est pas intimidé par les mouvements massifs du Barca sur le marché, le président madrilène pense que le rajeunissement du club va dynamiser le football mondial. "Le Barca... il y a des saisons que nous faisons tous mieux ou moins bien mais le Barca est l'une des institutions les plus importantes du monde avec Madrid, il doit redevenir ce qu'il est et c'est bon pour tout le monde, pour le football mondial", a déclaré le président merengue à Movistar.

Pas de nouvelles recrues à venir pour le Real Madrid

Le premier Clasico se jouera le 16 octobre au Santiago Bernabeu. Ce match aura lieu le même week-end que celui où Liverpool affrontera Manchester City en Premier League. Les hommes de Carlo Ancelotti se rendront au Camp Nou le 19 mars 2023. De son côté, Le Real Madrid a fait deux recrutements lors du mercato estival, le milieu de terrain Aurélien Tchouameni et le défenseur central Antonio Rudiger étant arrivés respectivement de Monaco et de Chelsea.

Les vainqueurs de la Ligue des champions ont été liés à Iker Bravo, le jeune prodige du Bayer Leverkusen, mais Florentino Pérez a confirmé qu'ils ne devraient pas ajouter de nouveaux visages dans leurs rangs : "Nous devons continuer à bien nous entraîner, Ancelotti a géré l'effectif, nous n'envisageons rien d'autre pour le moment".

Le président madrilène estime également que son équipe dispose d'une puissance de feu suffisante en attaque pour remplacer Benzema, en cas de blessure de l'attaquant international français : "Regardez tous les attaquants que nous avons, il ne tombera pas malade, mais si c'est le cas, nous avons tellement d'attaquants que cela ne se remarquera pas. Ballon d'Or ? À mon avis, il l'a déjà mérité l'année dernière et encore plus cette année."