Ancelotti, Tchouaméni, Florentino Pérez... les réactions après Real Madrid-Francfort

Les joueurs, l'entraîneur et le président du Real Madrid étaient aux anges après le nouveau titre décroché par les Merengue.

Rien ne résiste au Real Madrid en 2022. Ce mercredi soir, le Real Madrid a décroché un nouveau titre, en battant Francfort lors de la Supercoupe d'Europe. Les Merengue se sont imposés grâce à des buts d'Alaba et de Benzema. Après avoir remporté la Liga et la Ligue des champions cette saison, le Real Madrid met la main sur un nouveau trophée. Et forcément, tout le monde était aux anges après la rencontre, à commencer par la recrue, Aurélien Tchouaméni, qui a décroché son premier titre sous ses nouvelles couleurs.

"C'est beau, c'est le Real Madrid, le meilleur club du monde. Je suis très content de gagner mon premier trophée avec ce club. J'ai ressenti beaucoup de fierté, c'est l'accomplissement de beaucoup de travail. C'est une nouvelle étape, à moi de travailler pour avoir le plus de minutes possibles. Le foot est fait de risques, j'aurais pu choisir la facilité en allant dans un autre club mais quand le Real vient, c'est difficile de dire non", a déclaré l'ancien monégasque au micro de Canal +.

"A moi de travailler, je suis serein, conscient de mes qualités et j'espère jouer le plus de matchs possibles pour aller à la Coupe du monde, assure le Français. Jouer avec ce genre de joueurs, cela facilite les choses. J'ai la chance de jouer avec Karim Benzema en sélection, je vois déjà le niveau qu'il a. Ici j'ai tout de suite vu que je ne m'étais pas trompé", a ajouté Aurélien Tchouaméni.

Florentino Pérez a de son côté rendu hommage à son technicien et à Karim Benzema : "Ancelotti gère très bien cette équipe, il représente une partie importante du succès et nous commençons cette nouvelle saison, qui commence dimanche, avec beaucoup d'enthousiasme. Cette année, c'est vrai que tout s'est bien passé pour nous et personne ne peut être mécontent, mais nous devons continuer à travailler, chaque jour nous travaillons sur notre avenir".

"Un remplaçant pour Benzema ? "Regardez tous les attaquants que nous avons, il ne va pas tomber malade mais s'il tombe malade, nous avons tellement d'attaquants que ça ne se remarquera même pas. Le Ballon d'Or ? A mon avis, il le méritait déjà l'année dernière et encore plus cette année", a ajouté le président du Real Madrid.

De son côté, en conférence de presse, Carlo Ancelotti a encensé son équipe : "On n'avait pas besoin de ce match pour le dire, on a une équipe sérieuse, motivée et qui veut continuer à gagner. Le match a été plus compliqué qu'on ne le pense, on a eu des difficultés avec les ballons entre les lignes. On a bien contrôlé après le but d'Alaba. Je dois aussi souligner que nous sommes toujours très solides derrière. C'est top, pas de but encaissé durant nos trois dernières finales, c'est un très bon signe."

"Il y a un an, je crois que personne n'avait l'assurance de voir un un tel Real. L'an dernier, l'équipe a beaucoup progressé. On peut encore s'améliorer mais en un an, on l'a beaucoup fait. Benzema est-il le meilleur du monde ? Personne ne doute qu'il est le plus important et le plus efficace du monde. Il l'a été pour gagner la Champions et il marque à nouveau aujourd'hui. Il n'a pas marqué à Paris mais avec ses buts, nous sommes arrivés jusqu'à la finale. Il est très important pour nous. Oui, c'est le meilleur", a conclu l'Italien.