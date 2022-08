Ballon d'Or - Real Madrid : Thibaut Courtois et Carlo Ancelotti plébiscitent Karim Benzema

Buteur face à Francfort, le Français est le grand favori pour remporter le Ballon d'Or. Au Real Madrid, il n'y a aucun doute sur l'issue du vote.

Le Real Madrid a débuté sa saison de la plus belle manière en décrochant un premier trophée grâce à sa victoire en Supercoupe d'Europe contre Francfort. Inarrêtable en 2022, Karim Benzema a encore frappé en marquant le second but de son équipe. Grand favori pour le prochain Ballon d'Or, l'international français a encore fait un pas de plus vers le Graal.

"Si Karim ne gagne pas, il y a une erreur dans les votes"

Interrogé après la rencontre en zone mixte au micro de RMC, Thibaut Courtois a avoué qu'il n'a aucun doute sur le fait que Karim Benzema sera le prochain Ballon d'Or : "Je suis sûr qu'il va remporter le trophée. Si ce n'est pas lui qui le gagne, c'est qu'il y a une erreur dans les votes. À part Karim, je ne vois pas qui a joué une année comme ça. Je ne vois pas qui d'autre peut le gagner. C'est un mec qui travaille toujours très fort".

Ancelotti, Tchouaméni, Florentino Pérez... les réactions après Real Madrid-Francfort

"Le foot, ce n'est pas que technique, c'est physique et lui bosse chaque jour pour être le meilleur. Devant le but, il est clinique, même s'il a raté une occasion en première période. Mais en deuxième mi-temps, il a eu une opportunité et il a marqué", a ajouté le gardien de but belge, visiblement charmé par les performances de son avant-centre.

Ancelotti : "Le Ballon d'Or Il n'y a aucun doute là-dessus"

Après la rencontre, Carlo Ancelotti a été clair, pour lui il n'y a aucun doute sur l'issue du scrutin : "Il est très important, c'est un leader. Si nous sommes ici, c'est en grande partie grâce à lui, il a marqué beaucoup de buts. Il a super bien fini la saison en marquant... Et maintenant il va aller chercher le Ballon d'Or. Pour moi, il n’y a pas de doute là dessus, mais on ne sais jamais dans le football."

Real Madrid : Vinicius, l'annonce forte

Florentino Pérez a également validé cette hypothèse. Pour le président du Real Madrid, Karim Benzema aurait déjà pû être Ballon d'Or en 2021, mais il le sera en 2022 : "Le Ballon d'Or ? A mon avis, il le méritait déjà l'année dernière et encore plus cette année". Sauf énorme surprise, Karim Benzema sera effectivement sacré Ballon d'Or en octobre prochain.

L'attaquant du Real Madrid rentrerait ainsi dans un cercle très fermé de joueurs français ayant remporté le Ballon d'Or et serait le premier tricolore à glaner cette récompense depuis Zinédine Zidane (1998), avec qui il est resté très proche. Il serait le cinquième Français à y parvenir après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991) et donc Zinédine Zidane.