Real Madrid - Dani Carvajal : "Ces victoires sont très importantes"

Le défenseur du Real n'a qu'une idée en tête : combler le retard sur l'Atlético. Aller s'imposer à Eibar, même dans la douleur, était nécessaire !

Dimanche soir, le Real Madrid est allé s'imposer trois buts à un sur la pelouse d'Eibar. Une victoire qui porte de nouveau l'empreinte de l'attaquant Karim Benzema, lequel s'est illustré en marquant le premier but de son équipe puis en délivrant deux passes décisives. L'ancien de l'OL a d'ailleurs été encensé par son entraîneur Zinédine Zidane.

Toutefois, le score ne reflète pas forcément la physionomie de la rencontre. Face à des locaux disciplinés et accrocheurs, les Madrilènes ont été contraints de s'employer pour repartir avec les trois points. Un constat livré par Dani Carvajal, latéral droit de la Maison Blanche, qui n'a pas caché avoir été bousculé par une bonne équipe d' .

"Remporter des matchs comme celui-ci vous rapproche du sommet"

"Eibar est une équipe qui exige beaucoup de vous physiquement, ils pressent très haut. Nous n'étions pas à l'aise pour ressortir le ballon depuis l'arrière, ça n'a pas été simple de poser notre jeu (...) Le début a été très bon. Dans la deuxième moitié, nous avons eu plus de difficultés. Nous voulions tuer le match le plus vite possible. Nous avons su souffrir, être forts en défense, ce fut la clé de la victoire", a ainsi confié l'international espagnol au micro de Movistar à l'issue du match, heureux de cette victoire.

"Ces victoires sont très importantes, remporter des matchs comme celui-ci vous rapproche du sommet. L'année dernière, nous étions très forts sur le plan défensif. Maintenant, des matchs importants arrivent pour réduire l'écart avec l'Atlético", a ensuite ajouté le défenseur du , habitué à ces périodes charnières.

Enfin, Dani Carvajal s'est exprimé sur le pénalty non accordé à Eibar après une potentielle faute de main de Sergio Ramos. Si l'action a été analysée par la VAR, le pénalty aurait pû permettre à Eibar de revenir à 2-2 en fin de rencontre. "Je ne l'ai pas vue, j'étais de l'autre côté. Ce n'est pas clair pour nous. Il y a des actions où c'est sifflé et d'autres non. Nacho a pris un pénalty contre Alavés et Capa n'en a pas reçu l'autre jour alors que Vinicius faisait une passe et qu'il n'avait pas la main au sol. Je ne sais pas s'il y avait main de Ramos. Nous ne savons pas quelles sont les bases de ces critères, il faudrait les clarifier. Nous protestons chacun pour notre côté mais ce n'est pas clair", a analysé Carvajal.