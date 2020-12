Eibar-Real Madrid : Zidane encense Benzema après sa prestation

Auteur d'un but et de deux passes décisives, Karim Benzema a encore impressionné Zinédine Zidane, son entraîneur.

Dimanche soir, le est allé s'imposer trois buts à un sur la pelouse d'Eibar. Lors de cette rencontre, Karim Benzema s'est illustré en marquant le premier but de son équipe puis en délivrant deux passes décisives.

Lors de la conférence de presse d'après-match, Zinédine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, a encensé l'attaquant français formé à l'Olympique Lyonnais : « Il est déterminant. Ce qu'il fait, c'est phénoménal. Et pas seulement sur le plan des buts. Je me répète sur Karim, mais il ne fait pas que marquer des buts. Karim, c'est du jeu, il nous apporte de la clairvoyance dans notre jeu, il est très important. Quand il marque, c'est encore mieux, mais au-delà de ça, il est très important pour nous. »

Afin de ne pas faire de jaloux, Zidane a également salué l'ensemble de son équipe : « Il faut aussi relever le travail de tous. Aujourd'hui, ça a été un grand match. Et pour faire un grand match, il faut deux équipes. aussi a eu ses bons passages. Mais je crois que de manière générale on a contrôlé le match. Et on mérite cette victoire. »

Le Real Madrid est actuellement deuxième de la derrière son voisin, l'Atlético de Madrid. L'année 2020 est loin d'être terminée pour le club merengue puisque dès mercredi, Zidane et ses joueurs recevront Grenade avant de se déplacer à Elche le 30 décembre.