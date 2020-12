Eibar-Real (1-3) - Le Real l'emporte en deux temps à Eibar

Étincelant pendant 20 minutes, le Real a ensuite souffert pas séquences et rentre finalement d'Eibar avec la victoire (1-3).

Très bon à l'entame du match, le a ensuite beaucoup souffert avant de l'emporter sur la pelouse d' . Bonne opération au classement pour les hommes de Zinédine Zidane.

Les vingt premières minutes sont une véritable démonstration de force du Real Madrid, particulièrement séduisant. Pressing, justesse, redoublements de passes... Tout y est. Et même les buts, avec cet excellent ballon de Rodrygo pour Benzema dans la surface, lequel contrôle avant de conclure de près (0-1, 6e).

Un puis deux, après une magnifique action collective et un débordement de Benzema côté droit, pour servir Luka Modric en retrait. Le Croate termine d'un plat du pied droit sous la barre, et on pense alors que les Merengue vont passer une soirée tranquille (0-2, 13e).

Mais il n'en a finalement rien été. Car si Benzema manque ensuite le doublé en croisant trop sa tête, Eibar va progressivement se montrer et prendre confiance. Une bonne période récompensée par le but de la soirée, quand Kike prend sa chance de loin, pour catapulter le cuir dans la lucarne de Thibaut Courtois (1-2, 28e).

Le Real va moins bien, mais se procure tout de même les meilleures opportunités, mais le but de Benzema est refusé pour un hors-jeu d'environ un centimètre. Dans la foulée, le centre de Ferland Mendy ne trouve pas preneur. Enfin, Pedro Bigas doit sauver sur sa ligne après une dernière action de Lucas Vazquez.

L'article continue ci-dessous

Le début de la seconde période est compliqué pour les Merengue, Ramos se montrant notamment coupable d'une perte de balle des plus dangereuses dans ses vingt mètres, mais Eibar ne parvient pas à en profiter, tout comme sur les situations de Diop ou Muto. Les locaux ont laissé passer leur chance.

La fin de match est en effet mieux contrôlée par Madrid, de nouveau dangereux et désormais rarement inquiété. Rodrygo bute une nouvelle fois sur Dmitrovic, et le champion en titre se fait une nouvelle frayeur avec un coude de Sergio Ramos dans sa surface. Pas de penalty pour l'arbitre. Ramos qui s'impose une dernière fois devant Bigas dans les derniers instants pour conserver la victoire.

Un victoire renforcée par un but de Lucas Vazquez au bout du temps additionnel d'une frappe croisée (1-3, 90e+2). Un succès qui ramène les Madrilènes à hauteur de l'Atlético en tête de la , avec deux matchs joués en plus.