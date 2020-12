Lille-PSG (0-0), Thomas Tuchel : "Marquinhos ce soir, c'est Ballon d'Or"

L'entraîneur parisien a été dithyrambique au sujet de Marquinhos après Lille-PSG (0-0) ce dimanche, soulignant la grande prestation de son capitaine.

Malgré la prestation XXL de son capitaine Marquinhos, le PSG n'a pas réussi à s'imposer ce dimanche à (0-0) pour le choc de la 16e journée de . Un résultat commenté par l'entraîneur parisien Thomas Tuchel en conférence de presse.

Le match nul n'est-il pas frustrant au vu de la prestation de votre équipe ?

Thomas Tuchel : J'ai vu un match très fort de notre part, avec beaucoup de concentration. Il nous manquait des joueurs et on a contrôlé les contre-attaques jusqu'à la 75e minute et le tacle de Presnel Kimpembe, où on a perdu notre structure. C'est aussi de ma faute car j'avais fait des changements. On a été très sérieux sinon, discipliné, on a tenu notre plan en mettant de l'intensité et du contrôle. C'était un bon mach, il nous manque juste un but. Mais c'était difficile aujourd'hui d'être décisif dans derniers derniers mètres. On affrontait une équipe de qualité. C'est toujours difficile ici face au LOSC, et je suis quand même très content.

Pourquoi Kylian Mbappé ne pouvait pas débuter ?

Il a eu des douleurs 24 heures après le match contre Lorient, on ne sait pas pourquoi. C'est une situation qui n'est pas logique et c'est dommage. Il nous manque beaucoup de joueurs qui sont décisifs normalement quand ils sont sur le terrain et qui nous rendent les choses plus faciles. Aujourd'hui, on a encore trois blessés, c'est trop pour nous, mais je ne veux pas penser trop à cela parce qu'on a fait un très bon match dans ce contexte. J'ai vu une belle prestation avec un Marquinhos d'un niveau extraordinaire. Vous pouvez faire une vidéo de lui et la montrer à tout le monde. Ce soir, c'est Ballon d'Or.

"Je ne comprends pas qu'il ne soit pas dans l'équipe FIFA The Best"

Il y a clairement un PSG avec et sans Marquinhos.

ll change tout. Il l'a prouvé pendant 90 minutes. Qu'il ne soit pas dans le onze de la FIFA, je ne le comprends pas.

Comment allez-vous vous projeter sur et Mbappé sera-t-il disponible ?

Je ne sais pas aujourd'hui. Vous savez, on joue à chaque fois à 21 heures, on suit un rythme difficile avec les repas, le sommeil... On rentre à trois ou quatre heures du matin sur Paris. On est la seule équipe à faire ça en Europe. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi repris la compétition juste après la finale de la . La a repris directement, puis il y a eu le coronavirus. Ce ne sont pas des excuses, c'est la situation. J'aimerais avoir les meilleurs joueurs à disposition, mais j'ai des blessés et dans ce contexte je suis content ce soir parce qu'on a fait un grand effort. On doit trouver un onze titulaire pour Strasbourg, on a deux jours et on va se poser avec les docteurs pour décider, comme à chaque fois.

"Gueye et Verratti, un bon mix au milieu"

Le milieu Gueye-Verratti-Rafinha est-il le plus complémentaire que vous ayez aligné jusqu'ici ?

Gana et Marco, c'était un bon mix, très complémentaire, avec Rafinha et Angel Di Maria dans les demi-espaces. Marco et Idrissa ont eu un gros volume, ils ont maîtrisé un gand espace sur le terrain, par leurs dribbles, leurs sprints aussi, afin de fermer les espaces dans le contre-pressing. Ils ont été très forts et disciplinés au milieu.

Qu'avez vous pensé du geste de Presnel Kimpembe qui vous sauve par son tacle ?

C'était une grande occasion. Kimpembe a peut-être sauvé le match pour nous sur ce coup-là. J'espère qu'il n'est pas trop blessé mais il a été décisif c'est clair.

Attendez-vous des renforts durant le mercato hivernal ?

On doit attendre. Aujourd'hui, je ne pense qu'à la manière dont on peut aider et composer le onze titulaire. S'il est possible de faire quelque chose, pourquoi pas, mais il faut réfléchir avec le club. La situation est particulière partout dans le monde. Ce n'est pas le moment pour demander des choses mais on doit réfléchir et analyser. S'il n'y a pas de possibilités, on devra faire en sorte de récupérer tous nos joueurs blessés.

Benjamin Quarez, au Stade Pierre Mauroy.