Real Madrid - Carvajal : "J'espère que Mbappé pourra nous rejoindre"

Samedi soir, le défenseur espagnol a évoqué l'arrivée potentielle de Kylian Mbappé à Madrid, loin d'être opposé au recrutement d'un tel joueur.

La star du Real Madrid, Dani Carvajal, espère pouvoir accueillir Kylian Mbappé au club avant la fermeture de la fenêtre de transfert estivale. Samedi, les Madrilènes ont battu le Betis dans la difficulté, grâce à une volée de l'international espagnol, et se sont ainsi remis de leur match nul 3-3 contre Levante concédé le week-end dernier.

Et leurs chances de reconquérir la Liga pourraient s'améliorer encore s'ils parviennent à faire venir l'attaquant du Paris Saint-Germain dans les prochains jours. "J'espère que Mbappe pourra nous rejoindre avant la fermeture de la fenêtre, c'est un grand joueur et il serait un bon renfort", a expliqué le latéral droit après le coup de sifflet final.

En plus de Dani Carvajal, le directeur de Madrid Emilio Butragueno et l'entraîneur Carlo Ancelotti se sont également exprimés sur la situation de Kylian Mbappé, même si les deux hommes ont préféré faire dans la nuance. "Nous comprenons que les fans sont dans l'expectative, tous les médias en parlent, mais nous n'avons rien à dire", a déclaré Emilio Butragueno. Carlo Ancelotti a pour sa part ajouté : "Parlons du match, le reste est une question pour le club". En d'autres mots : silence, on y travaille...

Alors que Kylian Mbappé est une cible de longue date pour Madrid, les géants espagnols ont intensifié leur poursuite depuis que Lionel Messi a terminé son transfert au PSG. Goal croit savoir que le club a formulé une offre de 170 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant formé à l'AS Monaco. Une somme plus que tentante pour ses employeurs actuels étant donné qu'il sera en fin de contrat en juin prochain. C'est donc le moment idoine pour en récolter un beau pactole à réinvestir.

Le départ d'Alvaro Odriozola, prêté à la Fiorentina, a libéré de l'espace au sein de l'effectif pour son arrivée potentielle, tandis qu'Eden Hazard a également été mis en vente afin de financer le montant élevé du transfert. L'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, continue cependant à espérer que son attaquant vedette restera et formera un partenariat étincelant avec Neymar et Messi. "Il ne m'a rien dit sur son désir de quitter le PSG", a déclaré l'Argentin aux journalistes, samedi, lors d'une conférence de presse.