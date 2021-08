A 24h du match contre Reims, Kylian Mbappé est apparu souriant à l'entrainement. Sa première avec Messi s'annonce sous de meilleurs auspices.

Qui a dit que Kylian Mbappé n’était pas content de l’arrivée de Lionel Messi au PSG ? Ceux qui avaient fait de telles insinuations ne peuvent que changer d’avis aujourd’hui. L’attaquant français n’a jamais nourri aucune pensée négative à l’égard de son nouveau coéquipier. Au contraire, il n’a que de l’admiration à son égard et la photo qu’il a mise ce samedi sur son compte Instagram en atteste largement.

Une première en vue avec Messi dès dimanche

Après avoir déjà inséré une pose de lui et de la star argentine ensemble dans un gymnase, le Bondynois a donc mis une autre publication où on le retrouve au côté de sextuple Ballon d’Or. Cette fois, c’est à l’entrainement et on voit les deux hommes tout sourire et échanger un regard complice. A moins que ça ne soit calculé, la scène traduit la bonne entente qu’il y a entre eux.

Cela fait plus de deux semaines que ces deux génies s’entrainent ensemble et dimanche ils pourraient pour la première fois évoluer ensemble lors d’un match, à l’occasion de l’opposition contre Reims. Mauricio Pochettino, le coach parisien, l’a confirmé en conférence de presse : « Ils (Messi, Neymar et Mbappé) feront sûrement partie du groupe, mais on n’a pas encore décidé s’ils joueront tous les trois d’entrée ».

Le timing de la publication faite par Mbappé suggère aussi que le duo est impatient de se retrouver sous les feux de projecteurs et faire vibrer les supporters parisiens. Ne serait-ce que pour un seul match, car le champion du monde français est toujours susceptible de changer d’air et rejoindre le Real Madrid d’ici la fin du mercato. Une association ponctuelle ou durable ? C’est l’avenir qui nous le dira. La certitude, en tous cas, est que la défense de Reims ne doit pas être très sereine à l’heure qu’il est.

L'article continue ci-dessous

Rabiboché avec Leonardo ?

En s’affichant avec une mine heureuse alors qu’il a des envies d’ailleurs, Mbappé coupe court aux rumeurs selon lesquelles il serait actuellement mécontent ou frustré par sa situation. Cela peut aussi être qu’une attitude de façade, mais elle colle avec ce qu’il montre depuis plusieurs jours. Même s’il est en passe de changer de tunique, l’ancien Monégasque reste irréprochable dans son comportement et professionnel jusqu’au bout. Son entraineur l’a d’ailleurs loué par rapport à cela ce samedi : « Mbappé a bien travaillé et il a préparé la partie ce matin. Par rapport à la communication, nos dirigeants l'ont déjà fait par rapport à la situation (...) Il ne m'a pas dit qu'il voulait partir ».

Enfin, et s’il fallait une autre preuve du fait que Mbappé sait faire la part des choses c’est l’accolade qu’il s’est offert avec Leonardo avant l’entrainement du jour. Au fil des négociations pour un nouveau contrat, la relation se serait prétendument tendue entre eux jusqu’à atteindre un point critique qui aurait amené Nasser Al-Khelaifi à reprendre personnellement le dossier en main. Une théorie à laquelle on aurait du mal à croire après avoir aperçu Kylian et Léo tomber dans les bras l’un de l’autre. Là aussi, la thèse d’un simple coup de com’ pour faire taire les mauvaises langues n’est pas à écarter. Mais, ils mériteraient le bénéfice du doute et on le leur accorderait bien volontiers.