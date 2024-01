Real Madrid : Carvajal enfin récompensé ?

Le Real Madrid est prêt à récompenser le défenseur Dani Carvajal avec une nouvelle offre de contrat, après une excellente saison jusqu'à présent.

Le défenseur de 32 ans a souvent été critiqué par les fans du Real Madrid et a toujours souffert de blessures, mais cette saison, il a laissé les deux derrière lui. Bien qu'il ait connu quelques problèmes musculaires, le défenseur vétéran a été en grande partie en forme et a donné de l'élan au Real Madrid.

Carvajal est sans doute l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid cette saison. Il s'est amélioré en tant que menace offensive et semble plus compétitif que jamais sans le ballon. Marca le décrit comme "l'âme" de l'équipe aux yeux de certains membres de Valdebebas.

Le club estime que Carvajal a encore de beaux jours devant lui et lui offrira une nouvelle prolongation d'un an, avec une option pour une année supplémentaire. Ce contrat respecte la règle de ne jamais s'engager pour plus d'un an avec un joueur de plus de 30 ans.

De même, une décision devra être prise concernant Lucas Vazquez. Il est en fin de contrat à la fin de la saison et le quotidien madrilène précise que les Blancos explorent le marché pour voir si une opportunité se présente pour remplacer Vazquez, 32 ans, mais qu'ils n'ont pas encore décidé de la marche à suivre.

Marca ajoute que le latéral droit de Gérone, Yan Couto, a été cité à plusieurs reprises, mais qu'il sera difficile de convaincre le City Football Group de s'en séparer à bon compte.

Le jeune joueur du FC Séville Juanlu Sanchez a également été cité comme cible potentielle, mais là encore, le Real Madrid n'est pas disposé à respecter sa clause libératoire de 20 millions d'euros. Les deux joueurs approchant la trentaine cette année, Florentino Perez ne manquera pas de s'intéresser à cette question.