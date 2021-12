Real Madrid : Carlo Ancelotti dithyrambique envers Karim Benzema

Karim Benzema a été insatiable sur cette année 2021. Quatrième du Ballon d'Or France Football, le Français a réalisé une année 2021 de folie sur le plan personnel et l'a conclu de la plus belle manière ce mercredi soir. Pour son dernier match de l'année, l'international tricolore s'est de nouveau illustré en offrant la victoire au Real Madrid. Karim Benzema a inscrit un doublé face à l'Athletic Bilbao sur la pelouse de San Mames et a reçu une ovation des supporters présents dans le stade à sa sortie du terrain en toute fin de rencontre. Forcément, le Français était fier d'avoir reçu un tel hommage après la rencontre.

Real Madrid : Ancelotti règle le cas Isco

"L'ovation de San Mames ? J'apprécie ça, j'aime ce football. Jouer dans un grand stade comme ici me rend heureux même si je le suis plus encore grâce à la victoire. On sait que l'adversaire était difficile et c'est bien de l'emporter ici. Le premier but est toujours très important car il donne la confiance pour mettre le suivant. On a encaissé un but mais nous sommes satisfaits de cette victoire. On a joué contre une grande équipe", a confié Karim Benzema au micro de la Movistar, après avoir reçu son trophée de joueur de la rencontre.

"Benzema ? Quel capitaine, quel grand homme..."

Outre l'attaquant français, lui-même, qui a apprécié son match, son entraîneur a également validé la prestation du récent vainqueur de la Ligue des Nations. En conférence de presse après la rencontre, Carlo Ancelotti a encensé son attaquant de pointe, meilleur buteur de la Liga avec treize buts au terme de la phase aller, comme il se doit : "L'ovation pour Karim Benzema était fantastique et méritée. J'aime l'ambiance dans ce stade (...) Karim Benzema ? Quel attaquant, quel capitaine, grand joueur, quel grand homme et quelle humilité...".

Real Madrid : Carlo Ancelotti optimiste après la prestation d'Eden Hazard contre Cadix

Carlo Ancelotti a félicité ses joueurs pour la victoire dans un contexte assez particulier : "C'est une victoire important contre une équipe difficile à jouer et dans un stade fantastique. Ce sont trois points qui comptent beaucoup au classement mais pour l'heure, on va se reposer, récupérer ceux qui sont absents et continuer (...) La victoire signifie beaucoup pour nous, à cause des pertes de COVID, à cause du match complet avec une équipe qui n'était pas habituée à jouer ensemble. Il faut souligner cela, le jeu de Nacho, Lucas, Camavinga, Hazard, Valverde..... Ils ont tous joué un grand match".

"J'ai félicité les joueurs et je leur ai dit que ça allait difficile de les mettre sur le banc (rires)"

L'article continue ci-dessous

"La plupart du temps, c'était un match de qualité et de grand engagement, c'est le plus important pour moi, presque comme les trois points, ce qui compte toujours. "Après ce match, j'ai félicité les joueurs et je leur ai dit que ça allait difficile de les mettre sur le banc (rires). Nacho, Fede... Des joueurs d'une telle qualité et avec un tel engagement. J'essaye toujours de mettre la meilleure équipe sur le terrain pour gagner le match", a ajouté le technicien italien.

Pour la seconde fois consécutive, Eden Hazard était présent dans le onze de départ de Carlo Ancelotti. Petit à petit, le Belge retrouve du temps de jeu et des sensations, ce que n'a pas manqué de souligner l'ancien entraîneur du PSG et de Chelsea : "Bien entendu qu'Eden Hazard a sa place et qu'il est estimée dans l'équipe. Il a fait un bon match, il s'est bien battu, il a tenté et oui je suis d'accord, il est de retour. Hazard et Vinicius comprennent très bien ce que l'équipe doit faire, en défense et en attaque, ils ont bien travaillé. Ils avaient de l'engagement et de la qualité, surtout au début. La différence est la défense, nous savons que cette équipe peut attaquer et marquer, nous avons de très bonnes individualités. Jusqu'à présent, nous nous en sortons bien".