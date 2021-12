Real Madrid : Ancelotti règle le cas Isco

Carlo Ancelotti a révélé qu'il existait une dynamique délicate entre lui et Isco, alors que ce dernier a dû s'accommoder d'un rôle périphérique au Real Madrid cette saison.

Le joueur de 29 ans, dont le contrat prend fin l'été prochain, a vu sa cote diminuer au club depuis la finale de la Ligue des champions 2018.

"C'est un problème compliqué, sur le plan personnel, sur le plan technique..... Le joueur n'a pas eu l'occasion de montrer ses capacités parce que l'équipe a pu être performante sans lui", a déclaré Ancelotti en conférence de presse d'avant-match mardi.

"Tout le monde a été plus affecté : Isco, Nacho [Fernandez], [Fede] Valverde, [Eduardo] Camavinga, Marcelo..... Cette bonne série les a affectés dans le sens où ils n'ont pas eu de temps de jeu, mais sur le plan professionnel, nous n'avons pas eu de disputes.

"Je ne me suis pas fâché avec [Isco] comme cela a été dit, ils ont accepté que l'équipe a bien travaillé mais ils s'entraînent bien et attendent une chance. Maintenant, Isco ne peut pas jouer demain à cause de la malchance et ce match aurait pu être important pour lui."

Vinicius fatigué ?

Vinicius Junior n'était pas au mieux de sa forme lors du match nul et vierge du Real Madrid contre Cadix la dernière fois, mais Ancelotti assure qu'il ne souffre pas de fatigue.

"Je ne vois pas de fatigue et il jouera demain", a confirmé l'Italien.

"Il est impatient, il est motivé et pour nous c'est un match très important demain. Nous devons y mettre la même énergie."