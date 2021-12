Real Madrid : Carlo Ancelotti optimiste après la prestation d'Eden Hazard contre Cadix

Titulaire pour la première fois depuis le 28 septembre et la défaite à domicile contre le Sheriff Tiraspol, Eden Hazard a disputé l'intégralité de la rencontre face à Cadix ce dimanche soir. L'international belge s'est montré plutôt intéressant, bien qu'il n'ait pas réussi à se montrer décisif et à aider son équipe à l'emporter face à Cadix. En conférence de presse après la rencontre, Carlo Ancelotti, qui n'a pas toujours été tendre avec le Belge depuis son arrivée au Real Madrid, s'est montré positif et a admis qu'il compte sur Eden Hazard pour la deuxième partie de saison.

"Il a eu un peu de mal à entrer dans le match, il a été meilleur en deuxième période. Il n'a pas l'habitude de jouer sur le côté droit comme cela, mais quand il est venu jouer dans l'axe pour combiner avec Karim (Benzema), il a été très bon, très actif. Il pourra être une menace supplémentaire pour la deuxième partie de saison", a analysé Carlo Ancelotti.

"On a tout tenté"

Le technicien du Real Madrid s'est montré lucide après le match nul de son équipe contre Cadix : "Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Il fallait marquer, ouvrir le score pour nous faciliter le match. On a tout tenté. Que pouvions-nous faire de plus ? Peut-être qu'on a manqué de qualité dans les 30 derniers mètres mais on n'a rien à se reprocher. On a tenté jusqu'au bout. On méritait les trois points ce soir et parfois que tu gagnes quand tu ne le mérites pas... Nous n'avions aucun espace. Il n'y a pas à s'inquiéter après ce match".

"Quand nous gagnons, je suis très heureux, même si nous jouons mal. Si on joue bien et qu'on ne gagne pas, je suis content. Le carton rouge aurait été un peu trop, c'était un jaune juste. Je ne l'ai pas vu. C'est un point, nous en avons perdu deux mais parfois nous gagnons des matchs que nous ne méritions pas de gagner", a ajouté l'ancien entraîneur du PSG.

Largement leader de la Liga, le Real Madrid est en bonne voie pour récupérer le titre de champion. Pour le moment, son dauphin est le FC Séville, tandis que l'Atlético Madrid et le FC Barcelone sont déjà distancés. Carlo Ancelotti se méfie du FC Séville dans la course au titre, mais n'a pas mentionné les deux rivaux historiques parmi les principaux concurrents dans la course au titre : "Il faut regarder le classement et en ce moment-même, il faut dire que Séville est le plus proche de nous, il faut se battre contre eux. C'est une équipe de qualité qui a de grands supporters..."

Enfin, l'Italien a déploré l'absence de Luka Modric, testé positif au Covid-19 : "Luka Modric est un joueur très important pour nous, il jouait très bien. Il a eu ce problème et c'est bon, c'était une semaine étrange. L'équipe a essayé, elle s'est engagée et il n'y a rien à reprocher. Nous devons prendre soin de nous, tout le monde doit prendre soin de soi car la santé est la chose la plus importante. Nous devons tous combattre ce virus ensemble".