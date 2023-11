Real Madrid : Ancelotti répond à Gerard Piqué

Qui cherche le Real Madrid trouvera Carlo Ancelotti dans son dos. Le technicien italien répond à la sortie de Gerard Piqué.

Gerard Piqué a piqué le Real Madrid. Mercredi, l’ancien joueur du FC Barcelone a ravivé la rivalité entre les deux géants espagnols avec des déclarations cherchant à faire passer inaperçues les quatorze Ligues des champions remportées par la Casa Blanca.

Gerard Piqué attaque, Ancelotti contre-attaque

Dans une récente accordée à RAC1 où il a été invité à se prononcer sur l'état actuel de la course au titre de la Liga, y compris l’équipe de Girona, qui fait sensation en ce début de saison, Gerard Piqué en a profité pour s’attaquer au Real Madrid. L’ancien joueur du club catalan remet en cause la dernière consécration de la Maison Blanche en cause.

« Ils ont beaucoup gagné, mais nous, notre façon d’être exigeant envers nous-mêmes quand on gagne restera dans les mémoires pour toujours. Eux quand ils gagnent, c’est juste un titre en plus. L’Europe se rappelle du Barça de Guardiola comme une des meilleures équipes de l’histoire récente. On gagne peut-être moins, mais quand on le fait, les gens s’en rappellent. La dernière Ligue des Champions du Real Madrid, personne ne s’en souviendra », a déclaré Gerard Piqué.

L'article continue ci-dessous

(C)Getty Images

La réaction d’Ancelotti

Ce mercredi soir, le Real Madrid accordait son hospitalité au SC Braga dans le cadre de la quatrième journée de la phase de groupes de Ligue des champions. A l’arrivée, les Madrilènes s’imposent largement sur le score de 3-0 grâce à des réalisations de Brahim Diaz (27e), Vinicius Junior (58e) et Rodrygo Goes (61e). Après cette victoire qui qualifie la Casablanca au tour suivant de la compétition, l’entraîneur italien a été invité à se prononcer sur la sortie de Piqué.

Getty

En effet, l’ancien coach de Milan et du Paris Saint-Germain a, sans trop parler, remis Gerard Piqué à sa place. « Piqué vit dans son monde, qui n’est pas celui du madridisme, et aucun madridista ne pourra oublier le quatorzième (sacre). Il s’en souviendra jusqu’à la fin de sa vie », a déclaré Carlo Ancelotti après le match. Gerard Piqué appréciera.