"Les Ligues des champions du Real seront oubliées", Piqué sort la kalach

Gerard Piqué a ravivé de vieilles tensions avec le Real, après avoir déclaré que son dernier triomphe en C1 serait oublié avec le temps.

Piqué a donné une évaluation cinglante des Blancos lors d'une interview avec RAC1, où il a été interrogé sur l'état actuel de la course au titre de la Liga, y compris les leaders du championnat Girona.

"C'est effrayant. Ils commencent à ressembler à Leicester. C'est un projet unique et c'est incroyable de voir comment ils jouent, comment ils se combinent.

Il a ajouté qu'il soutenait son ancien coéquipier Xavi Hernandez pour faire changer les choses à Barcelone, mais il a admis que c'était la seule équipe qu'il regardait régulièrement aujourd'hui. Il ne pense pas beaucoup au Real Madrid qu'il a vu.

"En février, ils seront en pleine forme, toutes compétitions confondues, et nous verrons bien en Ligue des champions.

La comparaison avec les cinq victoires du FC Barcelone en Ligue des champions est défavorable.

"Je le dis toujours, notre façon de faire et les exigences que nous nous imposons, quand nous gagnons, on se souvient de nous pour toujours, quand ils gagnent, ce n'est qu'une victoire de plus. La dernière, qui a été un miracle parce qu'ils étaient inférieurs à chaque tour, on ne s'en souviendra pas".

Avec ses déclarations, Piqué joue la carte de l'audimat et il est certain qu'elles seront bien accueillies en Catalogne. Même si le Real Madrid vivait peut-être sur la corde raide lors de sa victoire en Ligue des champions en 2022, c'est précisément pour cette raison qu'elle restera si longtemps dans les mémoires. Peu d'équipes, si ce n'est aucune, ont regardé la défaite en face de si près en Ligue des champions et ont réussi à s'en sortir.