Real – Bayern : Federico Valverde lance les hostilités

Federico Valverde a lancé les hostilités lundi avant le choc entre le Real Madrid et le Bayern Munich.

Le Real Madrid se déplace mardi sur la pelouse du Bayern Munich en demi-finale de Ligue des Champions. En prélude à cette rencontre, Federico Valverde était en conférence de presse lundi à l’instar de son entraineur, Carlo Ancelotti et de Thomas Tuchel. Le milieu de terrain uruguayen a profité de l’occasion pour annoncer la couleur.

Valverde ne changera pas d’approche contre le Bayern

Le Real Madrid va retrouver le Bayern Munich dans un classique de la Ligue des Champions. Le club madrilène devra sortir le club munichois afin de se qualifier pour la finale. Après avoir éliminé Manchester City, le Real Madrid est le seul grand favori de la compétition. Si l’adversaire est différent cette fois-ci, Federico Valverde ne pense pourtant pas aborder cette rencontre d’une manière différente.

« Représenter le Real Madrid est la meilleure chose au monde. Tous les matchs de Ligue des champions sont très durs. Nous respectons tous les adversaires, en particulier le Bayern Munich. C'est historiquement une équipe très forte dans cette compétition. Nous les respecterons de la même manière que nous avons respecté Manchester City. Nous abordons le match contre le Bayern avec une très grande confiance. Nous croyons en nous. Nous sommes tous très excités. Je suis moi-même très motivé car c'est la première fois que j'affronte le Bayern en Ligue des champions », a déclaré le milieu de terrain du Real Madrid.

Federico Valverde revient sur son match face à Manchester City

Le Real Madrid est passé par toutes les émotions avant de se qualifier pour la demi-finale. Le club madrilène a accepté de souffrir face à Manchester City en faisant l’option de défendre. Une approche tactique qui épuisé Federico Valverde.

« Nous avons fait un excellent travail en éliminant Man City. On ne bat pas des équipes comme ça simplement parce qu'on a de la chance. Je n'étais pas prêt à tirer un penalty contre Man City, j'étais fatigué. Parfois, il faut mettre son ego de côté et être honnête. Quand je me suis couché, j'ai eu des regrets. Je vais travailler dur pour ne plus me retrouver dans cette situation », a ajouté l’Uruguayen.