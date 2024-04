Real Madrid, les mots forts d’Ancelotti avant le Bayern

L’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s’est exprimé lundi, sur le choc contre le Bayern Munich.

Le Real Madrid défie le Bayern Munich mardi en demi-finale aller de la Ligue des Champions. En marge de la rencontre, Carlo Ancelotti était en conférence de presse à l’instar de son homologue bavarois, Thomas Tuchel. Le technicien italien s’est livré sur plusieurs sujets en rapport avec le Real Madrid et le Bayern Munich.

Carlo Ancelotti répond aux détracteurs du Real Madrid

Après avoir éliminé Manchester City, le Real Madrid est désormais le seul grand favori de la Ligue des Champions. Mais, le club madrilène n’était pas forcément attendu à ce niveau de la compétition. Carlo Ancelotti a d’ailleurs tenu à rappeler en conférence de presse qu’il ne faut jamais enterrer le Real en C1.

« Nous sommes très heureux d'être ici. Il y a beaucoup de personnes, y compris dans cette salle de presse, qui ne pensaient pas que nous serions ici. Bernardo Silva a dit que nous étions une équipe bizarre ? Je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là, mais nous ne sommes certainement pas bizarres. Il ne faut jamais sous-estimer le Real Madrid en Ligue des champions », a lancé l’ancien coach du PSG face aux médias.

Ancelotti craint le Bayern Munich

C’est un autre gros morceau qui se dresse sur le chemin du Real Madrid. Le Bayern Munich a été pendant longtemps l’adversaire à battre pour le Real en C1 avant l’explosion de Manchester City dans la compétition. Et même si le club allemand réalise une saison mitigée, Carlo Ancelotti n’a pas oublié à quel point les Bavarois peuvent être redoutables.

« Nous croyons en nous, nous savons que nous sommes capables de gagner mais nous devons respecter le Bayern. Ils n'ont pas fait la meilleure saison mais ils sont toujours dangereux. Le Bayern est une grande équipe. Ils ont incroyablement bien joué contre Arsenal, qui est en tête de la Premier League et qui est très fort cette saison. (…) J'ai une idée très claire sur la manière d'aborder le match contre le Bayern Munich. Nous devrons nous en tenir à notre stratégie et exécuter notre plan de match comme prévu. Le rôle d'un manager est très important, mais tout manager comprend que les joueurs sont la clé », a confié Il Mister qui a ensuite fait un clin d’œil à Thomas Tuchel qui l’avait adoubé plus tôt. « Tuchel est un grand et jeune manager. Un niveau tactique incroyable, un grand professionnel. J'ai tellement de respect pour lui », a conclu Ancelotti.