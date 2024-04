Bayern, Thomas Tuchel excité avant d’affronter le Real Madrid

L’entraineur du Bayern Munich, Thomas Tuchel, s’est exprimé lundi, avant le choc contre le Real Madrid.

Le Bayern Munich reçoit le Real Madrid mardi en demi-finale aller de la Ligue des Champions. En prélude à cette rencontre, Thomas Tuchel était en conférence de presse ce lundi. Le technicien allemand, qui vit ses derniers jours sur le banc du club bavarois, a montré son excitation à l’idée d’affronter le Real Madrid.

Thomas Tuchel est déjà prêt pour le Real Madrid

Avec la perte de la Bundesliga et l’élimination des coupes nationales, le Bayern Munich n’a plus que la Ligue des Champions pour sauver sa saison. Mais, le club bavarois doit d’abord éliminer le Real Madrid, un adversaire qui ne lui a souvent pas réussi ces dernières années. Alors qu’il va quitter son poste en fin de saison, Thomas Tuchel est très impatient de retrouver le Real Madrid.

« C'est vraiment un match très important et illustre que nous attendons tous avec impatience. C'est une demi-finale méritée en Ligue des champions. Il y a une grande excitation », lance l’entraineur du Bayern Munich avant de faire le point sur son groupe. « Nous verrons comment se déroule l'entraînement aujourd'hui. Konny (Laimer) va essayer. C'est peut-être un peu trop tôt pour Matthijs (De Ligt) et Upa (Upamecano), mais nous verrons. Il y aura des décisions de dernière minute, également pour Leroy (Sané) et Jamal (Musiala). Nous devons attendre l'entraînement », explique Thomas Tuchel.

Tuchel sous le charme d’Ancelotti et de Bellingham

Le choc contre entre le Bayern Munich et le Real Madrid sera l’occasion pour Thomas Tuchel de recroiser la route d’un certain Carlo Ancelotti, entraineur du club madrilène. Un homme que l’ex-coach de Chelsea et du Borussia Dortmund porte en très haute estime. « Ce que Carlo a accompli pour le football en tant que joueur et entraîneur est immense. C'est une légende. Mais il reste si poli et terre-à-terre. C'est extraordinaire », confie-t-il avant de se montrer élogieux envers l’homme fort du Real Madrid, Jude Bellingham.

« Jude est un joueur exceptionnel, qui a connu un développement fantastique. On ne peut le faire qu'avec un grand caractère. Tous ceux qui jouent au Real ressentent la pression du maillot. Il assume tout comme s'il ne connaissait rien d'autre. C'est un joueur clé. Nous essaierons de trouver des solutions », conclut Tuchel.