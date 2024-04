Real – Barça, Andriy Lunin réagit (enfin) au but refusé à Yamal

Le gardien du Real Madrid réagit enfin au but qui a fait tant polémique lors du Clasico contre le FC Barcelone, dimanche dernier.

Silencieux depuis l’épisode du but refusé à Lamine Yamal lors du 257e Clasico de l’histoire entre le Real Madrid et le FC Barcelone (3-2) joué dimanche, le gardien de la Maison Blanche, Andriy Lunin, sort de son mutisme. L’Ukrainien met enfin les choses au clair.

Andriy Lunin se prononce sur le but refusé

Face aux nombreuses polémiques qui ont surgi et qui continuent de surgir depuis le Clasico dans le cadre de la 32e journée de LaLiga entre le Real Madrid et le FC Barcelone, le portier ukrainien des Merengues monte au créneau pour expliquer les choses. Pour le dernier rempart de la Maison Blanche, il n’y a jamais eu de but légal pour Lamine Yamal.

Au micro de El Chiringuito où il a été interrogé sur le possible but refusé au jeune ailier espagnol de la formation catalane, Andriy Lunin a été catégorique. « Pour moi, non [le ballon n’était pas entré] », a-t-il déclaré. Mais le Barça ne partage pas cet avis et veut faire rejouer le match.

Le Barça va saisir la justice ordinaire

Le championnat espagnol n’utilise pas le Goal-line Technologie, ce qui a été à l’origine de l’embrouille à propos du but refusé au jeune attaquant barcelonais. Mais la Ligue espagnole et la Fédération royale espagnole de football (RFEF) ont pu rendre publics les échanges audios entre les arbitres du terrain et ceux du VAR sur l’action du but refusé. Si les discussions mettent en avance l’incapacité des officiels à déterminer si le ballon avait intégralement franchi la ligne de buts, le Barça pense porter l’affaire très loin.

En effet, les dirigeants barcelonais ont formellement demandé à la Fédération espagnole (RFEF) l'audio et les images du match contre le Real Madrid, mais l’instance ne les a pas fournis et a décidé d'aller dans une autre direction. Face au refus de l’instance, le Barça, après avoir épuisé la voie sportive, a préféré faire recours à la justice qui décidera ou non de contraindre la Fédération à remettre tous les documents dont elle dispose. Attendons de voir où se terminera cette affaire.