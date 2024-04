Real - Barça, les conversations entre les arbitres dévoilées

La Fédération espagnole a dévoilé lundi, les conversations entre les arbitres lors du classico entre le Real Madrid et le Barça.

Le Real Madrid s’est imposé dimanche soir dans le classico de la 32e journée de Liga contre le Barça (3-2). Une victoire qui rapproche le club madrilène du titre de champion. Mais la rencontre est entachée d’une polémique arbitrale après un but refusé aux Blaugranas. Ce lundi, la Fédération espagnole a essayé de calmer les tensions en dévoilant les discussions entre les arbitres sur cette action du match.

Les arbitres ont pris leur temps

Quelques heures après les menaces du Barça de faire rejouer le match, la Fédération espagnole a révélé les circonstances de la décision des arbitres. Selon les audios rendus publics par l’instance, les officiels évitaient de prendre une décision sans avoir la certitude que le ballon était rentré alors que la Liga n’utilise pas la Gone Line Technology.

« On n'est pas pressés, c'est une décision très importante. (Regardez) toutes les caméras, on n'est pas pressés », disait l’arbitre, César Soto Grado, aux assistants du VAR. « Il n'y a pas de goal-line technologie. On attend, on attend pour le VAR. C'était peut-être but. On vérifie », expliquait ensuite à Ilkay Gündogan tout en essayant de calmer les joueurs du Barça.

Une décision difficile à prendre

Mais au niveau de l’arbitrage vidéo, la décision était très compliquée. Les assistants près du VAR estimaient ne pas avoir un bon angle pour se décider. « Le corps de Lunin nous cache, attend une seconde. Cet angle ne m'aide pas. Celui-là non plus. Celui-là non plus. Continue. Celui-là non plus. Celui-là non plus. Il n'y a pas d'autres caméras », répondait l'assistant Sanchez Martinez à César Soto Grado.

Après plusieurs minutes sans véritable solution, les officiels du classico ont alors décidé d’invalider le but et d’accorder un corner au Barça. « Nous n'avons aucune preuve que le ballon est entré. De fait, on reprend avec un corner », peut-on entendre dans les audios révélées par la Fédération.