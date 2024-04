Clasico, le Barça prend une décision forte après le but refusé à Lamine Yamal

Le FC Barcelone continue de toujours mal digérer le but refusé à Lamine Yamal lors du Clasico du dimanche.

Le Real Madrid avait battu le FC Barcelone (3-2), dimanche, lors de la 32e journée de la Liga. A l’occasion de ce 257e Clasico de l’histoire entre Merengues et Catalans, un but a été refusé à Lamine Yamal. Furieux, le Barça est prêt à amener l’affaire très loin pour que justice soit faite.

Xavi furieux contre l'arbitrage

Après son élimination par le PSG en Ligue des champions, le FC Barcelone a perdu le Clasico de la 32e journée du championnat face au Real Madrid (3-2). Si le pénalty provoqué par Vazquez a été critiqué, le but refusé à Lamine Yamal en l’absence de goal-line technologie enrage encore plus les Culés. C’est le cas de Xavi Hernandez, qui a critiqué les décisions arbitrales de cette rencontre.

« Tout le monde l’a vu. Je n’ai pas besoin de dire quoi que ce soit. Il n’y a rien d’autre à dire. Si je parle, ils peuvent me sanctionner. Les images sont là. (…) Je suis tout à fait d’accord avec lui (ter Stegen, Ndlr). C’est la réalité. Il ne faut pas se taire. C’est dommage. Mon sentiment, c'est celui d’une injustice totale. Ce n’était pas une rencontre équitable. Je ne peux tromper personne, et encore moins les fans. C’est évident. (…) Il n'y a pas lieu de se taire à ce sujet. C'est une honte qu'il n'y ait pas de goal-line technologie en Liga. Si nous voulons être le meilleur championnat du monde, nous devons utiliser la technologie », avait déclaré l’entraîneur du Barça.

Le Barça porte l’affaire à la justice

Alors que la Liga n’utilise pas le Goal-line Technologie, ce qui a été à l’origine de l’embrouille à propos du but refusé au jeune attaquant barcelonais, la Ligue espagnole et la Fédération royale espagnole de football (RFEF) ont rendu publics les échanges audios entre les arbitres du terrain et ceux du VAR sur l’action qui a tant fait polémique. Si les discussions mettent en avance l’incapacité des officiels à déterminer si le ballon avait intégralement franchi la ligne de buts, le Barça, qui pense rejouer le match, pense porter l’affaire très loin.

A en croire les informations de la radio catalane RAC1, les dirigeants barcelonais ont formellement demandé à la Fédération espagnole (RFEF) l'audio et les images du match contre le Real Madrid, mais l’instance ne les a pas fournis et a décidé d'aller dans une autre direction. Face au refus de l’instance, le Barça, après avoir épuisé la voie sportive, a jugé bon de saisir la justice qui décidera ou non de contraindre la Fédération à remettre tous les documents dont elle dispose.