Real - Barça, Laporta fulmine contre l'arbitrage et prend une grosse décision

Le président du Barça, Joan Laporta, s’est emporté contre l’arbitrage du match face au Real Madrid et a pris une décision importante, lundi.

Le Real Madrid et le FC Barcelone était aux prises dimanche à l’occasion de la 32e journée de Liga. Un classico remporté par les Madrilènes après un but de Jude Bellingham dans les derniers instants (3-2). Mais le match est entaché d’une nouvelle polémique arbitrale en Liga qui a obligé le président du Barça, Joan Laporta, à sortir un communiqué cinglant ce lundi.

Joan Laporta crie au scandale après le classico

Le classico entre le Real Madrid aurait pu se terminer sur un score de 3-3 si le but de Lamine Yamal avait été validé. Mais les officiels du match, après consultation du VAR ont décidé que le ballon n’avait pas entièrement franchi la ligne. Une décision décriée par les Barcelonais qui se sentent lésés alors que la Goal line technology n’est pas utilisée en Liga.

L'article continue ci-dessous

Getty/X

« Il existe des outils comme le VAR qui devraient aider à avoir une compétition plus juste et non l'inverse... Avec cette déclaration, je veux non seulement exprimer le mécontentement du FC Barcelone quant à la mauvaise gestion du VAR qui a eu lieu hier, mais aussi souligner que même s'il s'agit d'un outil qui est avec nous depuis un certain temps, il provoque toujours de la confusion et des normes contradictoires en fonction des matchs et des équipes. Je vous informe que nous, au FC Barcelone, demanderons immédiatement au Jury Technique et à la Fédération Espagnole de Football de nous fournir toutes les images et enregistrements audio produits lors du tir au but », a lâché Joan Laporta ce lundi.

Laporta veut…rejouer le match

Le président barcelonais ne compte pas s’arrêter au visionnage des images de l’action. Joan Laporta annonce notamment que le Barça pourrait impliquer la justice et même demander à rejouer le match si l’injustice était avérée.

« Si cela est confirmé qu'il y a eu une erreur d'arbitrage dans le but de Lamine Yamal hier, je n'exclus pas de demander à ce que El Clásico soit rejoué... Je veux toutes les images et enregistrements audio ! Nous analyserons tout le match contre le Real Madrid. Nous mettrons en place toute possibilité de renverser la situation, y compris toute action judiciaire qui pourrait être nécessaire. Nous irons plus loin, nous n'excluons rien. Je tiens à souligner que bien que nous nous concentrions sur ce but de Lamine Yamal, nous sommes également en désaccord avec diverses actions pendant le déroulement du match qui, bien qu'elles auraient pu être consultées dans le VAR, ont été inexplicablement ignorées par l'arbitre », lâche notamment le président barcelonais », a écrit le dirigeant catalan.