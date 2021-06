Rashford nie avoir confirmé le transfert de Sancho à Manchester United

L'attaquant anglais avait apparemment publié une réponse d'un mot sur Twitter qui a fait sensation parmi les fans des Red Devils.

Marcus Rashford a nié avoir confirmé que son compatriote et coéquipier avec l'Angleterre, Jadon Sancho le rejoindrait bientôt à Manchester United avec un tweet sur un compte de fan sur les réseaux sociaux. Jadon Sancho est depuis longtemps lié à un déménagement à Old Trafford et, bien que Manchester United ait raté la star du Borussia Dortmund l'année dernière, un transfert semble se rapprocher de plus en plus cet été.

Dans une interaction avec un fan sur Twitter, Marcus Rashford a apparemment confirmé la nouvelle attendue du transfert de Jadon Sancho aux Red Devils. Un utilisateur a répondu mardi à un tweet de Rashford en disant: "Annonce Sancho, Marcus." Rashford apparemment obligé, disant simplement: "Oui x". Les dernières rumeurs font état d'un rapprochement entre les Red Devils et le Borussia Dortmund ces derniers jours et un accord serait très proche d'après Fabrizio Romano.

Yes x — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) June 29, 2021

Rashford clarifie le tweet original

Marcus Rashford s'est depuis rendu sur Twitter pour expliquer que le message envoyé depuis son compte ne venait pas de lui, mais plutôt d'un pirate informatique qui avait en quelque sorte eu accès à ses informations de connexion. "Un petit hack et je suis de retour. Bonjour à tous", a écrit l'attaquant avec un cœur et un emoji de fans anglais en référence à la superbe victoire des Three Lions en huitièmes de finale de l'Euro 2020 contre l'Allemagne.

Bien que le Borussia Dortmund ait tenu bon et rejeté les avances de Manchester United l'été dernier, il semble que le club de Bundesliga soit davantage disposée à laisser partir Jadon Sancho cette année. L'international anglais a eu du mal à digérer son transfert avorté chez les Red Devils avec un début de saison très timide avant de monter en puissance au fil des mois et de terminer la saison 2020-2021 en bonne forme.

Le Borussia Dortmund a jusqu'à présent rejeté deux offres de Manchester United, dont la plus récente était d'environ 83 millions d'euros. Le Borussia Dortmund réclamerait environ 90 millions d'euros pour l'international anglais ce qui signifie que les deux parties se rapprochent concernant un accord sur le montant du transfert. Manchester United est déjà parvenu à un accord avec Sancho sur des conditions personnelles, l'ailier vedette étant désormais largement attendu pour commencer la saison 2021-22 à Old Trafford.

En attendant, Jadon Sancho va rester concentré sur l'Euro 2020 avec les Three Lions. En quatre matches, l'ailier du Borussia Dortmund n'est entré en jeu qu'une seule fois et a disputé six petites minutes durant la compétition. L'Angleterre disputera son quarts de finale samedi soir contre l'Ukraine.