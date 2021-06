Le Barça et Milan recalés pour la révélation de l'Euro 2020

La Sampdoria a averti tous les prétendants de Mikkel Damsgaard, dont le Barça et l'AC Milan, que le joueur de 20 ans n'était "pas à vendre" cet été.

La Sampdoria a averti tous les prétendants de Mikkel Damsgaard que le joueur de 20 ans n'était "pas à vendre". Le FC Barcelone et l'AC Milan figurent parmi ceux qui songeraient concrètement à formuler une offre pour le milieu de terrain évalué à 50 millions d'euros. L'international danois a attiré l'attention à l'Euro 2020, avec une vitrine de premier plan dans laquelle exposer ses talents largement au-dessus de la moyenne. Et la Sampdoria s'attend donc à être attaquée cet été.

On dit maintenant que sa valeur monte en flèche, avec des offres potentiellement importantes en préparation, mais ses employeurs de Serie A n'ont pas l'intention d'écouter les offres, aussi alléchantes soient-elles. Le président de la Sampdoria, Massimo Ferrero, s'est montré très ferme sur le sujet, pour GR Parlamento.

"Je le tiens fermement et nous l'aiderons à se développer"

"Je ne sais pas combien il vaut en ce moment car il n'est pas à vendre. Je le tiens fermement et nous l'aiderons à se développer, car je veux faire un bon profit à la fin. En ce qui me concerne, il vaut entre 30 et 50 millions d'euros. Il a du talent et il ira loin", a confié le dirigeant, conscient de compter une pépite dans ses rangs.

La Sampdoria n'avait payé que 6,75 millions d'euros pour l'enrôler à Nordsjaelland en septembre 2020. Il a inscrit deux buts et délivré quatre passes décisives en 35 matches de Serie A lors de sa première saison en Italie. Buteur face à la Russie (4-1), il est devenu le plus jeune joueur à marquer pour son pays lors d'un Euro.

Le Danemark est qualifié pour les quarts de finale de cette compétition, où il affrontera la République tchèque, offrant à Damsgaard une autre occasion d'impressionner une base de fans toujours plus nombreuse, ainsi que les recruteurs de l'Europe toute entière. S'il brille à nouveau, la Sampdoria pourrait avoir bien du mal à le conserver...