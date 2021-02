Ramos n’avait "pas d’autre choix" que de subir une intervention chirurgicale

Le champion du monde a vu son genou gauche opéré, avec on s'attend à ce que le défenseur central soit absent six semaines.

Sergio Ramos admet qu'il n'avait "pas d'autre choix" que de subir une intervention chirurgicale au genou, le capitaine du Real Madrid devant faire face à six semaines loin des terrains. Le joueur de 34 ans, qui a vu de sérieuses spéculations sur son avenir à Santiago Bernabeu alors que son contrat actuel expire, ne sera pas disponible pour Zinedine Zidane dans un avenir prévisible. Il avait déjà manqué plusieurs matches cette saison en raison de douleur à son genou.

Les Blancos traversent actuellement une sorte de crise de blessures, leur équipe première étant décimée à cause de plusieurs problèmes physiques, mais leur entraîneur dit qu'il n'avait guère d'autre choix que de demander une assistance médicale. Ramos a publié sur les réseaux sociaux pour rassurer les supporters : "Salut à tous ! Tout se passe comme prévu. N'oubliez pas de retourner au travail et de revenir sur le terrain dès que possible. Merci beaucoup pour tous vos messages et votre soutien".

"En fin de compte, j'ai dû subir une intervention chirurgicale. Personne n'aime être dans cette situation mais, grâce à Dieu, tout s'est bien passé. C'était sur avis médical et je n'avais pas d'autre choix. Je voulais juste dire que je suis content de la façon dont tout s'est déroulé et que je vais essayer de revenir le plus tôt possible pour aider l'équipe car il reste encore un long chemin à parcourir cette saison. Je tiens également à remercier le Dr Leyes et toute son équipe pour l'excellent traitement et le travail accompli pendant l'opération", a ajouté le capitaine du Real Madrid.

Combien de matches Ramos manquera-t-il pour Madrid ?

L'article continue ci-dessous

Le champion du monde 2010 a déjà manqué quatre matches, sa dernière sortie date du 14 janvier contre l'Athletic Club en Super Coupe. Il est passé sous le bistouri début février et devrait rater des matchs cruciaux à venir en Liga et en Ligue des champions. Le champion d'Espagne en titre, le Real Madrid, qui n'a pas réussi à remporter des victoires consécutives depuis Noël, sera de retour en action mardi contre Getafe en championnat.

Les hommes de Zinedine Zidane affronteront ensuite Valence et le Real Valladolid avant d’affronter l’Atalanta lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions le 24 février. Une date de derby avec les voisins de l'Atletico Madrid - qui continuent de dominer le classement de la Liga à l'heure actuelle - est prévue pour début mars. Sergio Ramos devrait être bien sur la voie de la récupération d'ici là, mais il reste à voir quand il sera prêt à revenir dans une équipe qui a besoin d'inspiration à tout niveaux.

Les problèmes de blessures du Real les ont laissés avec seulement 12 membres en forme de leur équipe senior. Eder Militao est le dernier à avoir été mis au repos, avec des joueurs comme Eden Hazard, Rodrygo, Fede Valverde, Dani Carvajal, Lucas Vazquez, Isco et Alvaro Odriozola déjà absents. En conséquence, Zidane sera réduit au strict minimum contre Getafe, des questions étant déjà posées sur son avenir à long terme au Bernabeu alors que les Merengues luttent pour se montrer régulier cette saison.