Real Madrid, Zidane : "Si je vais respecter mon contrat ? Nous verrons..."

Bien qu'il ait signé jusqu'en 2022, le Français a de nouveau été évasif sur son avenir au Real Madrid.

Il n'y a pas de temps pour rien cette saison, pas même pour célébrer un peu d'oxygène. Après la victoire de samedi à Huesca (1-2) et la séance de récupération de dimanche, le Real Madrid s'est à nouveau entraîné ce lundi à Valdebebas sans de nombreux joueurs indisponibles (les Kroos sanctionnés et les blessés Carvajal, Militao, Ramos, Odriozola, Valverde, Hazard, Lucas et Rodrygo) pour la rencontre de demain avec Getafe à domicile. Zinedine Zidane s'est exprimé devant une presse conférence.

Sa conférence de presse de vendredi et son avenir : "L'important est au jour le jour, ce que nous faisons. L'autre jour, ce qui s'est passé, mais nous allons travailler. Nous méritons de travailler et c'est ce que nous allons faire, essayer de faire. Le reste ..., chacun peut donner son avis, c'est normal. Chacun peut dire ce qu'il veut. Nous, à l'intérieur, allons travailler, croire en ce que l'on fait, revenir, reprendre un peu plus confiance, et bien terminer la saison".

Zidane remis en question au club ? : "Non. Nous sommes dans le même bateau. Je me sens soutenu par tout le monde. Vous pensez peut-être que je dis cela parce que je dois le dire, mais nous savons ce que nous devons faire, faire les choses bien encore, comme il y a un mois. Il y a des difficultés dans la saison et il faut accepter quand les choses sont difficiles. Nous voulons changer la situation, je sais que nous avons une grande équipe, avec des joueurs importants et qu’ils ont gagné énormément. Entraîner au Real Madrid jusqu'en 2022 ? C'est un peu une question ... (rires). Mais bon, tu es là pour ça. La seule chose est que je pense au jour le jour, aujourd'hui, maintenant, le match de demain. Je ne sais pas ce qui va se passer, donc je ne peux pas voir au-delà du match de demain".

"Une saison très difficile et très différente"

Un départ en cas de mauvaise série ? : "Pourquoi est-ce que je vais arrêter ? C'est impressionnant, mec. Je fais ce que j'aime. C'est le football, il y a des complications, c'est normal, c'est la vie d'un humain. Battons-nous, c'est ce que nous devons faire de bonnes choses avec cette équipe. Le Real Madrid est un grand club, il faut toujours rivaliser et il y aura toujours des changements ici. Je vais honorer mon contrat ? Nous verrons. L'important est ce qu'il y a cette année, au quotidien. Nous ne sommes que dans ces choses".

L'article continue ci-dessous

Le calendrier et les blessés : "Il y a beaucoup de blessés, mais ce ne sont pas des excuses. Ce sont des difficultés qui viennent à nous et il y a beaucoup de matches. Pour nous maintenant c'est de continuer, de retrouver nos forces et notre énergie. Demain est un match à gagner de nouveau. Et c'est ce que nous allons faire. Le calendrier chargé ? On en a parlé plusieurs fois. Le calendrier, c'est vrai, c'est fou. Quand on a des joueurs qui ne sont pas là, encore plus. Comme on en a parlé, je n'ai rien à dire d'autre, rien de nouveau. C'est une saison très très difficile et très très différente".

L'opération de Sergio Ramos: "Il était à la limite. C'est à peu près ça. S'il y avait un risque, c'était compliqué. Ça s'est très bien passé, tout était parfait, et c'est la chose la plus importante. Nous voulons le récupérer lui et tout le monde le plus vite possible. Une décision importante. Maintenant, il doit récupérer, c'est ce qu'il fait. Il est de bonne humeur pour revenir. Au club, il y a des gens très compétents avec qui Sergio a parlé. La décision de Sergio est importante car il veut toujours jouer, mais entre un match et un autre, le ménisque a été plus endommagé. La décision est difficile, maintenant il a fait ce choix et l’opération s’est bien déroulée. C’est le plus important. Il fera tout son possible pour revenir dans l’équipe".

L'avenir de Varane : "Depuis son arrivée, à 18 ans, il a montré sa capacité et sa volonté d'enseigner ce qu'il sait faire. C'est ce qu'il a fait toutes ces années. Il a toujours gagné, il a beaucoup gagné, et il a été un leader. Il mérite d'avoir marqué ces deux buts, non seulement pour lui, mais pour l'équipe. Il nous a tous fait du bien".