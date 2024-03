Racisme, un ancien footballeur fracasse Vinicius Jr malgré ses larmes

Alors que Vinicius Jr s’est effondré en larmes en conférence de presse pour racisme, ce joueur se fout des larmes du Brésiliens.

Tant pis s’il pleure. C’est ce qu’on peut retenir de la sortie très osée de José Luis Chilavert après les larmes de Vinicius Jr en conférence de presse, lundi, lors d’une conférence de presse au Brésil. Ceci à la suite d’une question sur le racisme en Espagne dont il est tout le temps victime dans les stades.

Vini Jr n’a pas pu s’empêcher

Ce soir du mardi 26 mars 2024, le Brésil et l’Espagne s’affrontent en match amical dans le cadre des Journées FIFA du mois de mars. Très souvent victime d’actes racistes sur les terrains de LaLiga en Espagne, l’ailier du Real Madrid a été invité, lundi soir, à se prononcer sur le sujet. Emporté par ses émotions, l’ancien de Flamengo n’a pas pu retenir ses larmes.

Le dribbleur très apprécié des fans du Real Madrid a fondu en larmes lors de ce rendez-vous avec les hommes de médias avant de répondre à la question. « Je suis désolé. Je veux juste jouer au football, tout faire pour mon club et ma famille et ne jamais voir de Noirs souffrir », a-t-il lâché. Sa sortie aura ensuite été commentée par son coéquipier madrilène de l’Equipe d’Espagne, Carvajal. Ce dernier estime que l’Espagne n’est pas un pays raciste, mais plutôt certains supporters, qui se permettent le vilain luxe de faire preuve de racisme envers des joueurs.

José Luis Chilavert charge Vinicius Jr

Alors que l’attaquant brésilien du Real Madrid s’est effondré en larmes après les questions sur le racisme en Espagne, l’ancien gardien de but du Paraguay, José Luis Chilavert, n’a pas eu pitié de l’ailier de 23 ans. Pour l’ancien dernier rempart du RC Strasbourg, qui a fait une sortie à travers son compte X (anciennement Twitter), Vinicius Jr n’est qu’un provocateur.

« Pain et Cirque, le premier à insulter et à attaquer ses rivaux, c'est lui. Ne soyez pas un pé*é, le football est pour les hommes », a écrit l’homme de 58 ans et candidat à l’élection présidentielle de son pays en 2023.