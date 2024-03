Dani Carvajal répond à Vinicius sur le racisme en Espagne

Dani Carvajal a répondu à Vinicius sur les cas de racisme en Espagne, lundi.

Arrivé au Real Madrid en 2018, Vinicius Junior régale le public madrilène avec son style de jeu chaque saison. Mais c’est un peu moins le cas avec les supporters adverses qui trouvent que l’ailier brésilien en fait trop. Pour exprimer leur mécontentement, ces derniers attaquent l’ancien joueur de Flamengo notamment sur…sa couleur de peu avec des chants et insultes racistes. Alors que Vinicius déplore les cas de racisme dont il est souvent victime, Dani Carvajal est sorti du silence pour défendre l’Espagne.

Les larmes de Vinicius après des questions sur le racisme

Vinicius affronte l’Espagne avec le Brésil mardi dans le cadre d’un match amical entre les deux nations. Avant de défier son pays adoptif, l’attaquant du Real Madrid était en conférence de presse ce lundi. Les médias ont alors saisi l’occasion pour interroger le Brésilien sur les cas de racisme dont il est victime en Espagne. Des questions qui ont ému le joueur qui a fondu en larmes face aux journalistes avant de leur répondre. « Je suis désolé. Je veux juste jouer au football, tout faire pour mon club et ma famille et ne jamais voir de Noirs souffrir », a-t-il déclaré.

L'article continue ci-dessous

L’Espagne n’est pas un pays raciste selon Dani Carvajal

Coéquipier de Vinicius au Real Madrid, Dani Carvajal ne partage pourtant le même avis avec le Brésilien sur le racisme en Espagne. L’international espagnol qui va affronter l’ancien joueur de Flamengo ce mardi estime que l’Espagne n’est pas un raciste.

Getty

« Je ne pense pas que l’Espagne soit un pays raciste. Je viens d’un quartier modeste de Leganés, il n’y a jamais eu de problème… J’ai des amis d’une couleur de peau différente et il n’y a jamais eu de problème. Ensuite, il y a les cas de ceux qui entrent dans les stades pour se défouler et qui ne devraient plus entrer dans les stades. Ils insultent avec les mots dont ils savent qu’ils vont faire mal », a lâché Carvajal