Quand Messi signait son premier contrat au Barça sur une serviette à 12 ans

L'homme qui a détecté Leo Messi à 12 ans raconte l'arrivée du prodige au Barça.

Joseph Maria Minguella a révélé comment il a découvert Messi et comment il a insisté auprès du FC Barcelone pour recruter le joueur argentin à l'époque où il avait 12 ans.

"J'ai été très casse-pieds avec la direction jusqu'à ce qu'on l'engage. Quand j'ai été au conseil d'administration pour demander de recruter un gamin de 12 ans, la première réaction était: "On en reparle dans huit ans". J'ai dit: "Non, maintenant !" Il est très bon et un jour il sera incroyable. Ma victoire, c'est d'avoir insisté. Même à l'époque, il était évident que Messi venait d'une autre galaxie", a dit Minguella dans un documentaire, lui qui était proche de la direction du Barça.

Carles Rexach, ancien coach et formateur du Barça, révèle aussi une anecdote croustillante sur le tout premier contrat de Messi à Barcelone. C'est Rexach qui bricole un contrat sur une serviette. Messi le signe et la serviette est immédiatement enfermée dans un coffre, mis en banque. "En signant cette serviette, je voulais montrer à la famille de Messi qu'il allait être recruté par le FC Barcelone", explique Rexach.