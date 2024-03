PSG, une recrue étonnée par son intégration

Une recrue du PSG s’est dit surprise par son intégration rapide, vendredi.

C’est peut-être enfin la bonne pour le PSG cette saison. Le club parisien a toujours la possibilité de réaliser un triplé Ligue 1 – Coupe de France – Ligue des Champions. Par ailleurs, si le Paris Saint-Germain est encore en lice pour ces compétitions à cette période, c’est en grande partie parce que toute l’équipe a été impliquée. Luis Enrique compte sur tous les joueurs y compris les dernières recrues du PSG dont une s’étonne même d’avoir été si vite intégrée.

Lucas Beraldo raconte son adaptation difficile à…la neige

Contrairement à l’été dernier, le PSG a réalisé un mercato modeste cet hiver. Le club francilien n’a enrôlé que deux joueurs en l’occurrence les Brésiliens Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo. Si le premier ne sera dans la capitale que l’été prochain, le second a déjà fait ses débuts avec le PSG. Toutefois, les premiers jours de l’ancien défenseur du Sao Paolo étaient compliqués en raison du changement climatique.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

« Au début, c'était difficile parce que je suis arrivé et qu'il a commencé à neiger. Mais Marquinhos m'a dit : « Ça va passer » et c'est ce qu’il s'est passé. Maintenant, il fait beau. C'est une bonne chose, ça me permet de m'adapter encore mieux », révèle Lucas Beraldo dans un entretien accordé au site officiel du PSG.

Lucas Beraldo surpris par ses débuts rapides au PSG

A son arrivée cet hiver, Lucas Beraldo était censé grapiller quelques minutes. La charnière centrale du PSG était notamment composée de Marquinhos et Milan Skriniar ou encore Danilo Pereira. Mais sa grande surprise, Lucas Beraldo a été lancé dans la foulée de son arrivée par Luis Enrique lors du Trophée des Champions (victoire 2-0 vs Toulouse, ndlr). Tantôt utilisé dans l’axe, tantôt à droite de la défense, le Brésilien a déjà disputé 15 matchs dont 13 titularisations avec le PSG toutes compétitions confondues. Une intégration rapide dont Lucas Beraldo est le premier à être étonné.

Getty

« Je pense que tout s'est passé très vite. Je ne m'attendais pas non plus à faire mes débuts aussi rapidement, dès le premier match de l’année et de remporter un titre directement. C'était une surprise et je suis très reconnaissant envers l’entraîneur, Marquinhos et tous ceux qui m'ont très bien accueilli ici et qui m'ont mis à l'aise pour que je puisse montrer mon football et aider l'équipe », confie-t-il.