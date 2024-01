PSG : La folle déclaration de Lucas Beraldo après ses débuts

Nouvelle et première recrue parisienne cet hiver, Lucas Beraldo a fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs, ce mercredi soir.

Ce soir du mercredi 03 janvier 2024, le Paris Saint-Germain remportait son douzième titre au Trophée des champions. Ceci en battant Toulouse FC (2-0) en finale. A l’occasion, le club francilien a surpris tout le monde en faisant jouer sa nouvelle recrue hivernale, Lucas Lopes Beraldo.

Beraldo est officiellement Parisien

Après quelques semaines d’indiscrétions, le Paris Saint-Germain a officialisé la nouvelle. Cité proche du PSG, Lucas Beraldo a rallié la capitale française depuis le vendredi avant le nouvel an. Il était venu avec son compatriote des Corinthians, Gabriel Moscardo, qui est blessé et devra subir une opération, qui le contraindrait d’être éloigné des terrains pour trois mois.

Après avoir satisfait la visite médicale, Lucas Beraldo a officiellement signé son contrat avec la formation francilienne jusqu’en juin 2028. « Le Paris Saint-Germain se réjouit d’accueillir Lucas Beraldo. Le défenseur brésilien de 20 ans, qui portera le numéro 35, a signé avec le Club pour cinq saisons », avait indiqué le Paris Saint-Germain dans une note officielle.

Beraldo impressionné par les supporters parisiens

Alors qu’il était attendu contre l’US Revel en Coupe de France, Lucas Beraldo a fait ses débuts, mercredi soir, en finale du Trophée des champions. Le défenseur central brésilien a fait son entrée après 71 minutes de jeu en remplacement de Milan Skriniar, ce dernier sorti sur blessure. Après le match, le joueur de 20 ans livre ses impressions.

« Je suis très heureux. Je ne pouvais même pas imaginer jouer un match dès aujourd'hui. Je ne savais pas si j’allais être convoqué ou non. Et Dieu m'a donné l'opportunité de jouer et d’avoir un titre dès mon premier match, je ne pense pas qu'il y ait un moyen d'expliquer ce sentiment. L’accueil ? Oui, les supporters criaient à chaque fois que je touchais le ballon. Je ne peux que les remercier (...) Il n'y a rien d'autre à dire. Je ne peux pas être assez reconnaissant pour ça, il faut juste en profiter », s’est-il réjoui après la victoire.

Getty/GOAL

En conférence de presse après le match, Luis Enrique s’est montré satisfait de la première de Lucas Beraldo avec le Paris Saint-Germain. « Personnalité, qualité avec et sans ballon... C'est un super joueur et il a très bien fait ce soir (mercredi, Ndlr) », a fait savoir le coach du club francilien.

Prochain rendez-vous : le dimanche 07 janvier 2024 au Stade Pierre-Fabre en 32es de finale de Coupe de France contre l’US Revel, qui s’impatiente d’affronter le PSG et ses stars.