Lucas Beraldo révèle le rôle de Marquinhos dans son arrivée au PSG

La nouvelle recrue du PSG, Lucas Beraldo, a révélé le rôle joué par Marquinhos dans son transfert.

Le PSG a officialisé l’arrivée de Lucas Beraldo ce lundi à l’occasion de l’ouverture du mercato hivernal. Dans la foulée, le défenseur brésilien a accordé un entretien au site officiel du club. L’ancien joueur de Sao Paulo en a profité pour révéler le rôle qu’a joué par le capitaine du PSG, Marquinhos, dans son transfert.

Marquinhos a pesé dans le choix de Beraldo de rejoindre le PSG

De Thiago Silva à Marquinhos en passant par David Luiz, le PSG a vu de nombreux défenseurs brésiliens arborer son maillot ces dernières années. Ce lundi, le club de la capitale a officialisé l’arrivée d’un autre défenseur auriverde au sein de l’effectif. Ce dernier par contre, a fait le choix de rejoindre le PSG grâce à la présence de son idole, Marquinhos, dans la capitale française.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

« Je me sens très bien préparé. J'ai parlé à l'entraîneur avant et il m'a aussi donné beaucoup de confiance, et je pense que c'était important pour moi. C'est une bonne chose d'avoir Marquinhos comme partenaire en défense centrale. Je pense aussi que cela peut m'aider beaucoup parce qu'il parle la même langue que moi. C'est un grand pas en avant dans ma carrière. J'avais déjà donné des interviews au Brésil pour dire que je rêvais de jouer à ses côtés. J’imaginais alors jouer avec lui pour l'équipe nationale brésilienne, mais Dieu m'a donné l'opportunité de jouer à ses côtés tous les jours au Paris Saint-Germain. Je pense que cela a pesé lourd dans mon choix. Il y a beaucoup de joueurs brésiliens qui ont joué sous ce maillot et qui ont été très importants, comme Marquinhos, qui est maintenant le capitaine, Thiago Silva, David Luiz, et tous les autres. Les meilleurs défenseurs centraux brésiliens sont passés par ici et je pense que cela a joué un rôle dans ma décision de venir », a déclaré Lucas Beraldo, fier de retrouver son idole.

Lucas Beraldo excité par la Ligue des Champions

En plus de l’occasion de jouer aux côtés de Marquinhos tous les jours, Lucas Beraldo se réjouit aussi de la possibilité de disputer la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. « Entendre l’hymne de la Ligue des Champions a toujours été un rêve depuis que je suis enfant, et maintenant cela devient réalité. Je ne peux même pas l'expliquer », a ajouté le Brésilien.

Lucas Beraldo n’a pas manqué d’évoquer la ferveur du Parc des Princes, qu’il connait déjà. « Quant au Parc des Princes, je le connais parce que je suis venu ici une fois. Mon frère habitait à Paris donc on est allé voir un match du Paris Saint-Germain. Il y a d'ailleurs une photo, même si j’étais un peu différent. C'était la première fois que je mettais les pieds au Parc des Princes », a-t-il conclu.