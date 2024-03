PSG, une icône du Real Madrid met en garde Mbappé

Une légende du Real Madrid a mis en garde Kylian Mbappé mardi avant son arrivée dans la capitale espagnole.

A moins d’un énorme rebondissement, Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. L’international français a d’ores et déjà informé le PSG et ses coéquipiers qu’il ne prolongera pas son contrat au terme de la saison en cours. Il devrait alors filer dans la capitale espagnole où il se retrouvera dans une équipe de galactiques. Mais avant, une ancienne gloire du Real Madrid a tenu à le prévenir sur les risques de jouer pour le club merengue.

Le Real Madrid va enfin s’offrir Kylian Mbappé

Le Real Madrid s’approche enfin du bout du tunnel dans le dossier Mbappé. Sur les traces du joueur depuis son explosion à l’AS Monaco, le club madrilène va prendre finalement le dessus sur le PSG après avoir subi un revers humiliant à l’été 2022. Kylian Mbappé avait décidé de prolonger avec le club parisien dans les dernières heures du mercato alors qu’il avait donné son accord au Real Madrid dans un premier temps.

Une situation que les Merengues ont tout fait pour ne pas revivre en insérant une clause spéciale dans les négociations cette fois-ci. Des discussions qui semblent d’ailleurs très avancées entre les deux parties au point où la date de présentation du Bondynois serait déjà connue. Toutefois, même s’il sera la prochaine vedette du Real Madrid, Kylian Mbappé ne vient pas en terrain conquis.

Vicente del Bosque alerte Mbappé sur la concurrence à Madrid

Lorsqu’on regarde l’attaque du Real Madrid, l’on se demande toujours à quelle position jouera Kylian Mbappé. Capable d’évoluer dans l’axe, le capitaine de l’Equipe de France a une préférence pour les côtés où il se sent plus à l’aise. Mais à ce poste, le Real Madrid dispose déjà des joueurs comme Vinicius Junior, Rodrygo ou encore Brahim Diaz qui donnent satisfaction. Ancien entraineur du club madrilène, Vicente del Bosque a tenu à prévenir Mbappé que la concurrence à son poste sera très rude.

« C'est un grand joueur. Mais il arrive dans une équipe, le Real Madrid actuel, qui joue très bien. Il va sûrement améliorer ce qui est en place, mais attention. Le Real Madrid a un très bon effectif. Il ne faut pas sous-estimer ceux qui sont là. Il arrivera dans une équipe bien établie, prête à l'emploi et, oui, il est certain qu'il apportera sa petite touche en plus », a expliqué l’ancien sélectionneur de l’Espagne dans un entretien accordé à Flashscore.