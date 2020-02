PSG : un XI encore incertain à J-3, quelles possibilités pour Tuchel ?

Thomas Tuchel devrait arriver à Dortmund avec plusieurs joueurs en manque de rythme. Une équation qui pourrait avoir un impact sur le onze de départ.

"Je n'ai pas le onze en tête." Interrogé vendredi en conférence de presse sur l'équipe qui débutera mardi à Dortmund, en huitième de finale aller de la , Thomas Tuchel n'a pas caché ses doutes. "On réfléchira dimanche", a dit le coach parisien, assurant toutefois que les indéboulonnables Keylor Navas et Kylian Mbappé, "s'ils sont prêts, vont jouer, c'est sûr. Avec quel onze et dans quelle structure ? On verra."

Quid de Neymar alors ? Le Brésilien n'a pas fait le déplacement à Amiens vendredi soir et la question de son manque de rythme sera une équation à prendre en compte pour mardi. Ce que Thomas Tuchel, encore une fois, n'a pas éludé au moment de dresser l'état de son groupe, et d'évoquer l'état de forme du Brésilien : "Ça aurait été mieux qu'il joue à , à , c'est clair. Ça veut dire, s'il joue ou s'il ne joue pas demain, qu'il va arriver à Dortmund, peut-être pas dans les meilleures capacités, comme il y a deux semaines. Mais il va nous aider, j'en suis absolument convaincu."

L'omniprésence du manque de rythme

Cette question de rythme s'applique à tous. Absent depuis le 22 janvier, Marquinhos, remis d'une blessure aux ischios, va jouer en Picardie. Même son de cloche pour Juan Bernat, entré en jeu mercredi à Dijon (1-6), Marco Verratti et Idrissa Gueye, ménagés en milieu de semaine. Angel Di Maria, qui n'a pas foulé la pelouse à Dijon, débutera également samedi dans un souci d'être affûté pour le rendez-vous face au BvB : "Angel veut jouer absolument avant chaque grand match", a expliqué Tuchel, confirmant ainsi sa présence sur le terrain mardi prochain, sauf pépin d'ici-là.

Quant à Presnel Kimpembe, touché à la cuisse et out pour Amiens, il arriverait à Dortmund, quoi qu'il arrive, sans avoir joué la moindre minute cette semaine. Un autre élément fort en potentiel manque de rythme, même si on se montrait confiant sur sa présence au sein du PSG ces dernières heures.

Le onze possible du PSG à Dortmund - et les doutes :

Navas - Meunier, T.Silva, Kimpembe (ou Kehrer), Bernat (ou Kurzawa) - Di Maria, Verratti, Marquinhos (ou Gueye), Neymar (ou Sarabia) - Mbappé, Icardi