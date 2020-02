Dijon-PSG (1-6) : jeu, set et match pour Paris, qualifié en demies

Malgré l'absence de nombreux joueurs ce mercredi à Dijon, le PSG a validé sa qualification pour les demi-finales de la Coupe de France (victoire 6-1).

Ce n'était pas gagné d'avance. D'abord parce que Dijon avait battu le PSG en novembre dernier (2-1). Mais aussi parce qu'il manquait de nombreux joueurs. Neymar, Kimpembe, Marquinhos, Diallo, Gueye, Verratti, Paredes, Dagba... Tous manquaient à l'appel pour cette rencontre. Des absences qui ont conduit Thomas Tuchel à rappeler en urgence le jeune Adil Aouchiche, par exemple, alors qu'il était avec l'équipe de U18. Et pourtant, tout s'est parfaitement bien déroulé.

Bakker, première !

Titulaire pour la première fois avec le PSG, Mitchel Bakker a été le premier à se mettre en évidence. Son centre fort devant le but a permis à Paris d'ouvrir le score sur une intervention malheureuse du défenseur dijonnais Wesley Lautoa, buteur contre son camp (0-1, 2e). Le DFCO a alors réagi, égalisant rapidement par l'intermédiaire de Mounir Chouiar, d'une belle tentative aux abords de la surface venue frapper le poteau gauche de Keylor Navas avant de rentrer au fond des filets (1-1, 13e).

, 17e de , a eu l'opportunité de prendre l'avantage. Jhonder Cádiz, en profitant d'une erreur de Thiago Silva, aurait pu marquer le deuxième but de son équipe, mais l'attaquant du DFCO n'a pas trouvé le cadre (42e). Une occasion qu'il regrettera car dans la foulée, sur un ballon remis dans le jeu par Romain Amalfitano, Kylian Mbappé ne s'est pas fait prier pour venir battre Runarsson d'une frappe croisée, donnant un but d'avance à son équipe à la pause (1-2, 44e).

Paris en démonstration après la pause, Sarabia voit double

À partir de là, le PSG a déroulé. Thomas Tuchel a fait muter son équipe à trois derrière en début de deuxième période, et Thiago Silva, d'une tête sur corner (1-3, 50e), puis Pablo Sarabia, à la suite d'une frappe de Kylian Mbappé (1-4, 56e), ont donné plus de poids au tableau d'affichage. Un match négocié avec sérieux par Paris, qui a corsé l'addition au finish sur une frappe de Mbappé déviée dans son but par Coulibaly (1-5, 86e) et une nouvelle réalisation de Sarabia, auteur d'un doublé (1-6, 90+1e).

Notons que Thomas Tuchel avait également décidé d'aligner Edinson Cavani. L'Uruguayen n'a pas marqué. Il aurait pu, mais son but a logiquement été refusé par le VAR pour une main de Thomas Meunier (23e). Si Mauro Icardi n'a pas joué, lui est resté sur le terrain durant l'intégralité de la rencontre.

Le PSG va maintenant négocier son dernier match avant le déplacement à Dortmund. Ce sera samedi à Amiens (17h30), avec les retours probables de Neymar et Marquinhos. Enfin, pour connaître l'adversaire en demi-finale de , il faudra attendre le tirage au sort qui sera effectué jeudi soir, vers 20h45.