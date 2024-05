PSG, un ancien Bleu soutient Kylian Mbappé après l’annonce de son départ

Un soutien de taille pour Kylian Mbappé après que le Bondynois a annoncé son départ pour la fin de saison.

Ce n’est plus des rumeurs désormais. Depuis vendredi, tout le monde sportif est informé du départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain. Dans une vidéo de près de quatre minutes, l’attaquant du Paris Saint-Germain a indiqué qu’il met un terme à son aventure francilienne cet été. Critiqué, le capitaine des Bleus peut compter sur le soutien d’un ancien joueur de l’Equipe de France. Ceci après celui de Jérôme Rothen.

Mbappé confirme son départ et snobe Al-Khelaïfi

Vendredi, Kylian Mbappé a officiellement annoncé qu’il quitte le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison. Ce dimanche, un hommage devra être rendu au joueur au Parc des Princes lors du match contre Toulouse. Mais dans son message d’adieu, le capitaine français a cité tous les dirigeants parisiens, mais fait une croix sur le président Nasser Al-Khelaïfi.

« Je voudrais tout d’abord remercier les coéquipiers, l’ensemble des coéquipiers que j’ai eus, l’ensemble des entraîneurs, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier et Luis Enrique, les directeurs sportifs Leonardo et Luis Campos de m’avoir toujours accompagné… », a déclaré Kylian Mbappé sans toutefois citer dans aucune partie de sa vidéo, le nom du président du PSG.

Lizarazu apporte son soutien à Mbappé

Même si Daniel Riolo est conscient du départ de Kylian Mbappé, l’éditorialiste RMC n’a pas aimé la sortie de Kylian Mbappé sur son avenir. Un hommage devra être rendu à Mbappé, ce dimanche, lors du match contre Toulouse. Contrairement à Riolo, l’ancien arrière gauche de l’Equipe de France, Bixente Lizarazu (97 capes, 2 buts), comprend parfaitement l’ancien joueur de l’AS Monaco. Pour l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille et des Girondins de Bordeaux, Mbappé a bien fait de partir du PSG puisqu’il ne se sentait plus bien mentalement.

« Ce n’est ni une machine, ni un robot ! Quelque part, c’est plutôt rassurant. Cela reste un être humain qui, pour performer, a besoin de se sentir aimé, considéré et de ressentir une atmosphère positive autour de lui. C’est même étonnant qu’il n’ait pas été affecté encore plus tôt. Il a été capable de réussir de grandes performances, avec ces deux doublés à la Real Sociedad (1-2) et à Barcelone (1-4). Mais c’était inévitable qu’il soit rattrapé par tout ça et qu’il soit moins capable de se transcender. C’était trop conflictuel. Le corps marche bien quand la tête va bien », a confié l’ancien du Bayern Munich à L’Équipe.