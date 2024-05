Terminé entre Mbappé et le PSG, la date de l’hommage connue !

C’est dur, mais ça reste le foot. Le PSG va devoir tourner la page Kylian Mbappé en fin de saison. Tout est déjà prévu à l’interne.

Mardi soir, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, a disputé son dernier match en Ligue des champions avec le club francilien. S’il avait déjà annoncé son départ à ses dirigeants, le PSG travaille déjà en interne pour rendre l’hommage mérité à son meilleur buteur.

Fin de parcours pour Mbappé et Paris en LDC

Kylian Mbappé aurait aimé tant donner le tout premier trophée de Ligue des champions au Paris Saint-Germain avant de partir. Malheureusement, cela ne s’est pas produit, puisque le PSG a été éliminé aux portes des demi-finales, mardi par le Borussia Dortmund. Mais le capitaine des Bleus estime que Dortmund a mérité sa qualification, évitant de parler d’une quelconque malchance du club francilien.

« Pas besoin de dénigrer l’adversaire. Mais à mon humble avis, je pense qu’ils ont été supérieurs dans les deux surfaces. Après chacun fera ses analyses, mais la vérité, c’est qu’ils sont venus une ou deux fois chez nous et ont marqué, nous, on est souvent venus dans leur surface, sans réussir à marquer. C’est un constat implacable. Je n’aime pas trop parler de malchance, quand tu es bon, ça ne tape pas le poteau, ça va dedans. Aujourd’hui on n’a pas été assez bons dans un secteur où on nous attendait, nous les offensifs », a déclaré l’attaquant français.

La date des adieux de Mbappé connue

Après sept années de bons et loyaux services, Kylian Mbappé va quitter le Paris Saint-Germain. Le capitaine des Bleus aurait déjà conclu un accord avec le Real Madrid pour y signer gratuitement cet été. Tout se déroule normalement bien pour la concrétisation du dossier. Conscient de la décision de son joueur, le PSG a déjà tout prévu pour le départ de son meilleur buteur.

A en croire les informations de L’Equipe, le président Nasser Al-Khelaïfi aurait demandé depuis le mois de février de préparer un gros hommage au Bondynois lors du match contre Toulouse au Parc des Princes. Même si les détails de cette cérémonie n'ont pas encore fuité, l’ancien de l’AS Monaco ferait ses adieux à ses supporters, ce dimanche 12 mai 2024 (21 heures), lors du match de la 33e journée de Ligue 1.