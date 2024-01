PSG – Brest (2-2) : Les bus des Brestois caillassés

Les bus des supporters du Stade Brestois ont été pris pour cible ce dimanche après le match contre le Paris Saint-Germain.

Le Paris Saint-Germain a accueilli le Stade Brestois, dimanche soir, dans le cadre du match en clôture de la 19e journée de Ligue 1 de France. Au coup de sifflet final, les Parisiens et les Brestois se sont séparés sur le score de parité de 2-2. Mais des incidents sont survenus après la rencontre.

Les bus des supporters brestois pris pour cible

Leader du championnat de France, le Paris Saint-Germain (44 points) a perdu deux points face au Stade Brestois, dimanche soir, au Parc des Princes face au Stade Brestois (3e, 35 points). Les Rouge et Bleu, qui avaient pris l’avantage au score depuis la mi-temps avec des buts de Marco Asensio (38e) et Randal Kolo Muani (45e), ont été surpris par les visiteurs en seconde période. Mahdi Camara (55e) et Mathias Pereira Lage (80e) ont égalisé pour Brest.

Mais après ce match, les bus transportant les supporters des Ty' Zefs ont été pris pour cible. A en croire les informations du journaliste de France Bleu Breizh Izel, Nicolas Blanzat, les bus ont été la cible de jets de pavés sur leur flanc droit. Aucun blessé n’a été enregistré et un bus de substitution a été dépêché pour permettre le long trajet retour des 60 supporteurs visés dans le Finistère. De son côté, L’Equipe, qui évoque deux bus caillassés, indique ne pas avoir obtenu de communication sur d’éventuels blessés.

Pascal Robert très en colère

Au lendemain de ce drame, le directeur général du club breton, Pascal Robert, a fait savoir sa colère après ces incidents qui auraient pu finir « en véritable drame ». « C’est très grave ce qui s’est passé. Quand on regarde les impacts sur le véhicule, on comprend vite la violence des événements », a-t-il dénoncé dans des propos rapportés par RMC Sport.

« Si le jet du pavé sur la façade avant du car avait été deux mètres plus bas, c’est le chauffeur qui aurait été touché et par conséquent un risque fort d’accident alors que le car était lancé sur l’autoroute. Je n’ose pas imaginer le drame qui aurait pu en découler avec à bord nos soixante supporteurs… Nous allons nous concerter avec l’ensemble des forces de sécurité présentes pour mieux comprendre ce qui s’est passé », a-t-il ajouté en dénonçant.

Rappelons que ce n’est pas la première fois cette saison que des bus transportant les supporters du Stade Brestois ont été pris pour cible. Le 26 novembre dernier, lors du match en déplacement de la 13e journée contre Montpellier (victoire 1-3), leur bus avait également été attaqué sur le chemin du retour. Cela avait occasionné d’importants dégâts et les blessures de deux occupants.