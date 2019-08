PSG-Toulouse : diffusion TV, live streaming, compo officielle et avant-match

Le PSG reçoit Toulouse ce dimanche. Diffusion TV, streaming, compo probable... Goal vous dit tout sur le troisième match de Paris en L1 cette saison.

Le PSG doit réagir. Une semaine après avoir perdu son premier match de la saison, à Rennes (2-1) dès la deuxième journée de , le club de la capitale accueille au Parc des Princes dimanche soir (21h). L'occasion pour les hommes de Thomas Tuchel de redresser la barre à domicile. Le public parisien sera également scruté deux semaines après avoir fait passer de nombreux messages à l'encontre de Neymar.

Match -Toulouse Date Dimanche 25 août 2019 Coup d'envoi 21h

Diffusion TV, live streaming : comment regarder le match ?

En , PSG-Toulouse est diffusé en exclusivité sur la chaîne payante Canal+.

Chaîne TV Streaming Canal+ MyCanal

Les joueurs disponibles et la compo probable

Position Le groupe du PSG Gardiens Alphonse Areola, Marcin Bulka, Garissone Innocent Défenseurs Thiago Silva, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Thomas Meunier, Juan Bernat, Abdou Diallo, Colin Dagba, Arthur Zagre Milieux Marco Verratti, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Pablo Sarabia, Idrissa Gueye Attaquants Kylian Mbappé, Edinson Cavani, Eric Maxim Choumo-Moting

La compo officielle du PSG : Areola - Dagba, Marquinhos (c), Diallo, Bernat - Sarabia, Gueye, Verratti - Mbappé, Cavani, Di Maria.

Les principaux absents : Kurzawa, Bakker, Kouassi, Mbe Soh, Aouchiche, Neymar Jr, Jesé (choix du coach), Draxler, Kehrer et Herrera (blessés)

5 stats à connaître (avec Opta)

- Si l’attaquant de Paris Kylian Mbappé joue face à Toulouse, il deviendra le plus jeune joueur de champ français à disputer sa 100e rencontre de (20 ans et 8 mois) depuis Jérémy Ménez le 22 décembre 2007 (20 ans et 7 mois).

- Paris n’a perdu qu’un seul de ses 62 derniers matches de Ligue 1 à domicile (52 victoires, 9 nuls), c’était contre Rennes le 12 mai 2018 (0-2). D’ailleurs, Paris reste sur 20 matches sans perdre à domicile dans l’élite, meilleure série en cours (18 victoires, 2 nuls).

- Paris n’a perdu qu’un seul de ses 19 derniers matches de Ligue 1 contre Toulouse (16 victoires, 2 nuls), c’était le 23 septembre 2016 (0-2).

- Toulouse n’a remporté que 2 de ses 23 derniers matches de Ligue 1 contre un champion en titre (7 nuls, 14 défaites), c’était le 26 mai 2013 contre (2-0) et le 23 septembre 2016 contre Paris (2-0).

- Paris s’est déjà incliné à 6 reprises en Ligue 1 en 2019 (v , , , Montpellier, Reims et Rennes), c’est 2 fois de plus que sur ses 2 années civiles précédentes dans l’élite en cumulé (2 en 2017, 2 en 2018).