PSG-Toulouse : Neymar et le Parc des Princes, acte II

Neymar, dont l'absence pourrait être prolongée dimanche contre Toulouse (21h), sera-t-il encore pris à partie par les supporters parisiens ?

Neymar jouera-t-il dimanche contre (21h) ? Thomas Tuchel a laissé planer le doute ce samedi en conférence de presse, révélant tout de même que le Brésilien ne devrait pas être dans le groupe si sa situation restait en l'état.

Si Neymar reste au PSG cette saison, comptez-vous le siffler au Parc des Princes ?

"Je peux dire que Ney est plus fit, a d'abord rappelé l'entraîneur allemand. Il a gagné beaucoup de capacités, il a fait une bonne semaine avec beaucoup de volume et d'intensité. Il a fait tous les entraînements avec un bon état d'esprit, mais la situation entre lui et le club est toujours la même."

"Si la situation n'est pas claire demain, il ne peut pas jouer. Si la situation est claire, il pourra jouer. Il a fait assez d'entraînements, il est prêt. (...) Mais aujourd'hui, la situation n'est pas claire. Peut-être qu'elle le sera demain."

Qu'il soit sur le terrain ou non, Neymar sera au cœur de toutes les attentions. D'autant que quinze jours plus tôt, lors de la réception de Nîmes (3-0), il avait fait l'objet de banderoles et chants hostiles de la part des supporters réclamant son départ.

Thomas Tuchel a parlé de la pression que cela pourrait avoir sur son groupe si les supporters étaient amenés à reproduire les mêmes actes dimanche. "Est-ce perturbant ? Oui et non, répond-t-il. Oui, parce que ça n'aide pas. Et non, parce que tout le monde sait qu'un joueur comme Ney attire les regards. Tout le monde est habitué à ce genre de situation. C'était la même chose quand il était blessé. C'est normal avec des grands joueurs."

Sans briller, le avait su faire front lors de la 1ère journée pour s'imposer face aux Crocos. Il devra faire de même contre Toulouse pour repartir de l'avant après sa première défaite de la saison, à Rennes (2-1).

Reste à savoir si ce sera avec ou sans Neymar. Ce samedi, la tendance penchait encore pour la deuxième option.