PSG – Thierry Henry recadre Lionel Messi après son voyage en Arabie saoudite

Thierry Henry a critiqué Lionel Messi pour avoir séché un entraînement afin de se rendre en Arabie saoudite.

La semaine du Paris Saint-Germain a été très agitée. Après la défaite 3-1 à domicile contre le FC Lorient, Lionel Messi a séché l'entraînement pour aller faire une escapade en Arabie saoudite.

L'Argentin pensait avoir obtenu l'aval de son club mais ce n'était pas le cas. Suspendu plusieurs jours par son club, Lionel Messi a présenté ses excuses à son club dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Pour Henry, Messi est en tort

Ce dimanche, sur le plateau de Dimanche Soir Football, émission diffusée sur Amazon Prime, Thierry Henry, le clèbre consultant de la chaîne est revenu sur cette incroyable affaire.

Et l'ancien joueur du Barça n'est pas tendre avec son ex-coéquipier : « Personne ne peut rater l'entraînement. Ça me rappelle un peu les épisodes de Dallas (célèbre série des années 80, n.d.l.r.). Quand JR essaye d'avoir Cliff Barnes. Mais c'est toujours les mêmes problèmes au PSG. Là, c'est Messi. »

Une sanction infligée pour différentes raisons selon Henry

Pour Thierry Henry, la sanction infligée à Lionel Messi est peut-être liée à sa situation contractuelle puisque son contrat avec le PSG expire le 30 juin prochain voire au pays visité puisque l'Arabie saoudite et le Qatar ne s'apprécient pas : « Ils ont frappé un coup, peut-être parce qu'il ne va pas rester. Ou est-ce que la destination où il est parti ça les a un peu touchés dans leur orgueil ? Mais il y a eu des trucs beaucoup plus graves qui se sont passés au PSG. Par contre, là, Messi, il a pris. Est-ce qu'il avait raison ? Non, tu ne rates pas un entraînement ».

