PSG : Poussé à la sortie, un ancien indésirable s’en prend au club

La défaite humiliante du Paris Saint-Germain, mercredi, profite à ses anciens joueurs, qui ont été poussés vers la sortie par le club.

Le Paris Saint-Germain a courbé l’échine, ce mercredi, contre Newcastle United avec une défaite (4-1) en deuxième journée de Ligue des champions. Une défaite qui fait les affaires des anciens du club, qui ont été poussés vers la sortie.

Un ancien joueur s’en prend au PSG

Cet été, le Paris Saint Saint-Germain a contraint plusieurs cadres du club à faire leurs valises pour aller faire leur preuve ailleurs. Si Lionel Messi et Sergio Ramos sont partis libres de tout engagement, ce n’est pas le cas chez d’autres. Par exemple, Neymar Jr et Marco Verratti ont été clairement poussés vers la sortie. L’un a choisi l’Arabie Saoudite, et l’autre, le Qatar.

S’il a récemment ouvert son compteur buts avec Al-Hilal après plusieurs matchs joués, Neymar Jr ne se soucie pas trop du PSG. Pareil pour Marco Verratti qui a déjà disputé deux rencontres avec Al-Arabi SC. Celui-ci a vécu des relations tendues avec le nouvel entraîneur du PSG, Luis Enrique.

L'article continue ci-dessous

Mais ce n’est pas l’un de ces deux joueurs, qui s’en est pris au club francilien. Après la défaite humiliante (4-1) du mercredi soir contre Newcastle, une colère noire a pris le rang des supporters parisiens. Sur Instagram, un fan des Rouge et Bleu déplore les départs de Lionel Messi, Neymar et Marco Verratti. Un post que Thiago Silva, ancien défenseur du PSG, parti en 2020, a délibérément « liké ».

« Il faut manger de la merde pour se débarrasser de ce trio ! Il faut être abruti ou vendu ! (…) Ces 3-là peuvent jouer jusqu’à 50 ans ! Pour ceux qui ont besoin de force… Ne comparez pas un camion de pastèque à une putain de Lamborghini ! », écrit le fan sur son compte. Ce poste « liké » plus de 12 000 fois a attiré Thiago Silva, qui pose son « cœur ».

Le défenseur brésilien n’aurait sûrement pas apprécié le divorce de Lionel Messi, Neymar J et Marco Verratti avec le club francilien. Le message est passé !