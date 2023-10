VIDEO – Le premier but de Neymar avec Al- Hilal

L’international brésilien a enfin trouvé le chemin des filets sous ses nouvelles couleurs. C’était ce mardi en Ligue des champions asiatiques.

Lors du déplacement d’Al Hilal sur la pelouse du Nassaji Mazandaran FC en Ligue des Champions asiatique, Neymar a inscrit son tout premier but sous ses nouvelles couleurs . L'attente a été longue, mais la magie brésilienne s'est finalement dévoilée dans le royaume d'Arabie saoudite.

Neym ar, buteur

L'été dernier, Neymar avait fait sensation en rejoignant Al Hilal pour une somme colossale de 90 millions d'euros en provenance du Paris Saint-Germain. Les attentes étaient élevées, mais les débuts de Neymar avaient été relativement discrets, marqués notamment par un penalty manqué.

a décidé de faire taire les critiques. L'occasion était belle, et il l'a saisie de manière éblouissante. Lancé dans la profondeur, le maestro brésilien

a fait étalage de sa classe en décochant une frappe du gauche enroulée à la perfection. La trajectoire de la balle a été irrésistible, terminant sa course dans le petit filet du gardien adverse. Un but digne d'un artiste du ballon rond.

Neymar scintille

Ce moment magique a été capturé en vidéo pour le plus grand plaisir des fans du brésilien et d'Al Hilal. La frappe précise, le gardien impuissant, et le public en délire ont créé une atmosphère exceptionnelle. Ce but ne marque pas seulement le premier de Neymar avec son nouveau club, mais il symbolise également le début d'une nouvelle ère pour le Brésilien en Arabie saoudite.

Les supporters d'Al Hilal ont attendu ce moment avec impatience, et il est enfin arrivé. Neymar s'adapte progressivement à sa nouvelle équipe et à ses coéquipiers. Son talent est indiscutable, mais comme tout grand joueur, il a besoin de temps pour s'intégrer parfaitement dans l'équipe.

Ce but va incontestablement booster sa confiance et renforcer sa connexion avec les fans d'Al Hilal. Il laisse entrevoir tout le potentiel que le Brésilien peut apporter à son équipe dans les semaines et les mois à venir.