PSG, Papu Gomez évoque sa relation avec Lionel Messi

Vainqueur de la Copa America et partenaire de longue date en Argentine avec Messi, Papu Gomez a commenté l'arrivée de son compatriote au PSG.

Lionel Messi a vécu un été agité. Entre son premier sacre avec l'Argentine en Copa America et son départ du FC Barcelone provoquant sa signature au Paris Saint-Germain, l'Argentin de 34 ans a vécu une intersaison pas comme les autres. Son arrivée dans le club de la capitale a fait couler beaucoup d'encre dans le monde entier et notamment afin de savoir s'il parviendra à se fondre dans le vestiaire du PSG et la manière dont sa personnalité déteindra dans l'effectif.

Alejandro Gomez, plus connu sous le pseudonyme de Papu Gomez, connaît bien le génie argentin. L'ancien maître à jouer de l'Atalanta Bergame a souvent partagé les trêves internationales avec l'ancien numéro 10 du Barça et a souvent été barré par ce dernier pour prétendre à une place de titulaire pour l'Albiceleste. Dans une interview accordée à Ole, Papu Gomez s'est exprimé sur la personnalité de Lionel Messi et la relation qu'il a avec lui.

"Leo est dans une autre étape de sa vie avec ce transfert au PSG. Il a déjà 34 ans, c'est une personne mature et il voit le football et son métier d'une autre façon. Leo est une personne normale. Je déconne toute la journée, je fais des blagues et il rigole, il aime ça (...) La génération nous unit, nous avons environ le même âge (33 ans pour Gomez, 34 ans pour Messi), nous avons tous les deux trois enfants... Il y a beaucoup de points communs, ce qui vous donne déjà des sujets de conversation", a expliqué le joueur du FC Séville.

"Messi est la personne la plus normale au monde"

"YouTube est allumé toute la journée chez moi et 90% du temps, mon fils est en train de regarder ses buts. Mais quand on entre ici avec lui, chez moi, nous ne sommes plus avec Messi mais avec Leo. Nous parlons de choses privées, de la famille et c'est top. C'est une personne super simple, super humble (...) Il est normal que les gens, et parfois nous-mêmes, le voyions d'une manière spéciale, mais c'est la personne la plus normale au monde", a ajouté l'Argentin.

Alejandro Gomez a fait partie de l'équipe de l'Argentine ayant mis fin à une terrible période de disette en remportant la Copa America cet été. Cela a aussi été une délivrance pour Lionel Messi qui a échoué plusieurs fois en finale de cette compétition et qui a également échoué en finale de la Coupe du monde. Le milieu de terrain du FC Séville a admis que lui et ses coéquipiers avaient une envie particulière de l'emporter pour leur numéro 10 et les cadres de la sélection albiceleste.

"Oui, pour Leo mais aussi pour Otamendi, le Kun Agüero, Di Maria... tous ces gars qui ont dû perdre des finales et ont passé un mauvais moment. Ils ont joué pendant dix ans ou plus en équipe nationale, ce sont des légendes, des héros. Nous voulions tous gagner la Copa, mais nous voulions la gagner avec Leo. Il a déjà 34 ans, j'espère qu'il pourra jouer pour l'Albiceleste jusqu'à ses 40 ans mais il ne reste plus beaucoup de tournois et nous voulions qu'il remporte un titre majeur", a conclu Papu Gomez.